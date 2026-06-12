Turboman lanzó varias carcajadas al recordar esta olorosa anécdota que vivió junto al Príncipe en un centro comercial. ¡Edson Puch confirmó todo y dijo que guarda el video del momento!

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz han sido compañeros de mil batallas dentro de la cancha. Y de muchísimas anécdotas fuera de ella. Como esta que contó Turboman, quien muy suelto de cuerpo recordó una anécdota de la que también fue partícipe Edson Puch.

Todo ocurrió en un centro comercial. Y Varguitas todavía se tienta de la risa. Incluso soltó una carcajada antes de contar la parte que considera mejor en esta historia que tiene un final inesperado. También asqueroso. “Éramos Puch, Charles y yo”, recapituló el atacante de Universidad de Chile.

“Fuimos a un mall, entramos a una tienda de perfumes. Nos gustaban. Estaban esas cositas a las que le echas”, describió Edu Vargas. Se refería a los cartones que permiten evaluar la fragancia. El atacante de 36 años aprovechó una desatención, tal como cuando le saca rédito a las distracciones defensivas.

Edu Vargas, Charles Aránguiz y Edson Puch en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

Pero para hacer una broma que incluso tiene registro audiovisual. “Estaban descuidados en otro lado. Yo agarré el papel, me lo pasé por la raja, jajajaja… estaba todo transpirado”, reveló el exdelantero del Valencia de España, el Napoli de Italia y el Hoffenheim de Alemania, entre otros clubes.

“Y le dije ‘¿cómo está ese perfume, hermano?’. Me dijo ‘ufff’. Tengo videos creo, weón”, confesó Turboman, quien de sólo recordar esa historia en su cabeza, rió de buena gana. Un seguidor de DLT Sports le consultó en los comentarios a Puch si la historia era real. Y Comando respondió.

Eduardo Vargas cuando contó la reacción de Aránguiz. (Captura).

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Puch confirma el ‘oloroso’ regalo de Eduardo Vargas a Charles Aránguiz

Edson Puch confirmó que lo contado por Eduardo Vargas y ese aroma que hizo olfatear a Charles Aránguiz es completamente cierto. “Eso me lo había hecho un primo, yo le dije a Edu”, contó el habilidoso futbolista que milita en Deportes Iquique.

“Se la hicimos a Charles. Aún guardo ese video”, añadió Comando para darle más gracia a esta anécdota. Un episodio que evidentemente es agradable de escuchar, mas no de protagonizar. Por cierto, también provocó un sinfín de comentarios en tono de broma para bautizar el perfume de Turboman.

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Revive la anécdota contada por Edu Vargas