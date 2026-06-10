El volante de los azules sufrió un desgarro en la zona del sóleo de la pierna derecha, dolencia que lo tienen en duda para los próximos desafíos del club.

Son días complejos los que está viviendo Charles Aránguiz en Universidad de Chile. El volante sufrió una desgarro en la zona del sóleo de la pierna derecha, viéndose obligado a salir al minuto 55 ante Audax Italiano el pasado domingo en el Estadio Nacional.

Lamentablemente el Príncipe quedó muy complicado pensando en los próximos desafíos del cuadro laico, razón por la cual el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago debe tomar una importante decisión.

A la vuelta de la esquina, además del cierre de la primera rueda del torneo local, está el debut en la Copa Chile, certamen donde los azules buscarán una importante revancha tras su prematuro adiós en la Copa de la Liga.

ver también ¡Sufre la U! Charles Aránguiz queda descartado para lo que resta del primer semestre

Universidad de Chile decide si Aránguiz juega o no la Copa Chile 2026

De acuerdo a información entregada por el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada de TNT Sports, en la U optarán por guardar a Charles Aránguiz para los primeros partidos del certamen doméstico.

“Charles Aránguiz no va a jugar ante Unión La Calera y O’Higgins, los dos últimos partidos de la primera rueda en la Liga de Primear. Además, difícilmente lo vayan a apurar para un partido de Copa Chile”, aseguró el comunicador.

Charles Aránguiz será guardado en Universidad Chile pensando en la vuelta de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Díaz avisó que “lo más probable es que su retorno esté pensado para el inicio de la segunda rueda de Liga de Primera”. Sacando cuentas, hablamos que la vuelta del Príncipe está pactada recién para fines de julio.

Cabe destacar que por la Copa Chile la U recibirá a Wanderers el domingo 21 de junio, visitará a La Calera el miércoles 24, será local ante San Felipe el 28, lo mismo que ante La Calera el 1 de julio y visitará a Wanderers el 5.

ver también No se vio en TV: la agresión de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports en el triunfo de U de Chile vs Concepción

En síntesis