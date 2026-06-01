Mientras en el resto de Sudamérica, las ligas se detienen en este mes de junio por el Mundial 2026, en Chile la acción no para. Prueba de ello será el exigente calendario que tendrá por delante Colo Colo en tres competencias diferentes.
Todo arrancará este mismo fin de semana, cuando cierre su participación en el Grupo A en Copa de la Liga, visitando a Huachipato en Talcahuano, donde podría llegar ya eliminado. El encuentro se juega el domingo 7 desde las 15:00 horas.
Más allá de lo que ocurra en el Sur de Chile, seis días después cerrará la primera rueda en Liga de Primera, donde Colo Colo es líder con 10 puntos de ventaja sobre sus escoltas. El sábado 13 a las 17:30 horas recibirá a Cobresal en el Estadio Monumental.
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El calendario de locos que tendrá Colo Colo durante junio
La semana siguiente, el equipo de Fernando Ortiz arranca su participación en el Grupo E de Copa Chile. El sábado 20 desde las 17:30 horas visitará a Deportes Recoleta, quien según confirmó ESPN ejercerá su localía en el Estadio Santa Laura.
Cinco días más tarde, el jueves 25 a las 19:30 horas, recibirán en el Monumental a O’Higgins por este mismo certamen copero. Colo Colo cerrará este mes de intensa actividad el lunes 29 desde las 19:30 horas, cuando vaya a Independencia para enfrentar a Unión Española.
¿Cuándo juega el Cacique este mes?
- Domingo 7 de junio, 15:00 horas: vs. Huachipato – Estadio Huachipato (Copa de la Liga, fecha 6)
- Sábado 13 de junio, 17:30 horas: vs. Cobresal – Estadio Monumental (Liga de Primera, fecha 15)
- Sábado 20 de junio, 17:30 horas: vs. Deportes Recoleta – Estadio por confirmar (Copa Chile, fecha 3)
- Jueves 25 de junio, 19:30 horas: vs. O’Higgins – Estadio Monumental (Copa Chile, fecha 1)
- Lunes 29 de junio, 19:30 horas: vs. Unión Española – Estadio Santa Laura (Copa Chile, fecha 4)