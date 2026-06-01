Tras polémica entre Colo Colo y TVN: Cancelan serie “Fuera de Juego”

La producción audiovisual iba a estar enfocada en el fútbol femenino pero la trama no convenció y terminó antes de lo imaginado.

Un duro revés enfrenta TVN luego de la polémica con Colo Colo. Esto por el cortocircuito que generó la serie “Fuera de Juego” y que iba a estar enfocada en el fútbol femenino.

La producción que sería en formato vertical, fue anunciada a principios de mayo, y estaba enfocada justamente en la rama femenina. En la ceremonia participó Aníbal Mosa, Daniel Morón, Jaime Pizarro y Tatiele Silveira.

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“Esta alianza no solo potencia el valor de nuestras historias, sino que también las ancla en un territorio real, reconocible y profundamente identitario para el país”, destacó Javier Goldschmied, Director de Programación de TVN.

Sin embargo, el anuncio empezó a caerse a días de su lanzamiento. ¿El motivo? La historia que iba a plantear “Fuera de Juego”. La trama se centraba en que la principal figura Natalia, iba a tener un romance con el entrenador.

Lo que apenas se supo generó el repudio del plantel femenino. “Como plantel no teníamos idea de la trama. Siempre creímos que se trataba del gran trabajo que hemos hecho durante todos estos años. En lo personal es algo que no nos representa el titular”, lamentó Michelle Acevedo, jugadora de Colo Colo.

Así fue el anuncio de la serie “Fuera de Juego”.

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“Ahora lógicamente debe revisarse el material, porque debe responder a los intereses y a lo que internamente se realiza acá, que es deporte y fútbol”, agregó Jaime Pizarro en representación de ByN. Tras conocerse el foco de la entrega, en ByN de inmediato decidieron bajar la producción.

Cancelan polémica serie de Colo Colo femenino

Así las cosas, pasó el tiempo y finalmente se decidió cancelar la producción ”Fuera de Juego”. Según indicó El Filtrador el primer problema fue cerrar el trato sin consultarle al equipo femenino, en especial por la trama de la entrega.

La serie “Fuera de Juego” finalmente fue cancelada.

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Ante esto, se complementó que Colo Colo terminó pagando lo que debía y finalmente decidió desistir de la realización audiovisual.

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“TVN se queda sin serie, sin estreno y con una producción que no tiene destino. Cambiar el libreto no era una opción, y sin el respaldo del plantel, la historia no tenía sustento”, enfatizó el medio citado.