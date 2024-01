La pareja compuesta por Wanda Nara y Mauro Icardi es de las más reflectores se roba en el mundo del fútbol. La modelo y el atacante llevan varios años juntos, formando una familia tras el triangulo amoroso que se formó con el también delantero trasandino Maxi López.

De ambos se ha sabido casi todo, pero claro, siempre se puede saber un poco más. Así lo demostró la misma Wanda, quien sorprendió al cotar detalles sabrosos de lo que fue su primera noche de pasión con Icardi.

Durante una entrevista con su propia hermana, Zaira, en el programa de televisión argentino Rumis, la empresaria declaró que “escuchen la historia porque es mortal. Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía”.

“Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente, porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas”, agregó.

Para cerrar, la trasandina además soltó detalles como fue que conquistó al actual jugador del Galatasaray de Turquía.

“Yo creo que si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros. Fui al Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción ‘Colgado en tus manos’ de Carlos Baute”, concluyó.

¿Hace cuanto que Mauro Icardi con Wanda Nara son pareja?

Luego de estar casada con Maxi López desde 2008 hasta 2013, y en donde tuvieron tres hijos en el matrimonio, Wanda Nara contrajo matrimonio con Mauro Icardo en mayo del 2014. Fruto de este compromiso tuvieron dos hijas, además de retomar la relación en marzo del 2023 tras una supuesta infidelidad el jugador.

