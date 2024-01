La U se enfoca en su próximo desafío: el amistoso que tendrán contra Unión Española. Los azules vuelven a la acción y sus hinchas esperan ansiosos volver a verlos jugar, entre quienes destaca Young Cister.

El artista urbano, cuyo nombre real es Esteban Alejandro Cisternas Álvarez, ha reconocido abiertamente que es fanático de Universidad de Chile al igual que otros de sus colegas como Pablo Chill-e y Polimá Westcoast.

Así, este miércoles 17 de enero recién pasado Cisternas realizó un concierto en el Movistar Arena para que sus seguidores pudieran escuchar en exclusiva su nuevo disco “Planes de Medianoche“. Ahí, una admiradora lo dejó loco con un regalo.

Como es habitual en el rapero, cantante y compositor criollo de 27 años oriundo de Quilicura, antes de su show se dio el tiempo de compartir con los primeros en llegar a hacer la fila y le dieron un notable obsequio.

Una fanática de Young Cister logró entregarle la camiseta retro que la U utilizó en la temporada 1994 como segunda indumentaria, y aunque él pensó que se la pasaron para estampar un autógrafo en ella y devolverla lo cierto es que no fue así.

Cister quedó loco, y su cara al preguntar “¿es para mí?” y su respuesta “gracias, muchas gracias” dejan en evidencia que le encantó el obsequio. El que también podrá usar si le cumplen una promesa…

Revisa el momento aquí:

¿Qué pasó con la invitación? “No me hablaron…”

A través de redes sociales Esteban Cisternas hizo una solicitud hace un tiempo. “Busco club de fútbol en el que pueda jugar en Santiago, tengo muchas ganas”, escribió. Y le contestó el club de sus amores.

“Hola Esteban, cómo estás? Aún con ganas de entrenar? Nos gustaría invitarte a una jornada de prueba con el plantel”, le enviaron desde el Centro Deportivo Azul. Sin embargo, no le cumplieron la promesa.

En un video que hace un tiempo compartió el sitio Somos Azules, se ve a Young Cister conversando con Pablo Chill-e y Polimá donde les cuenta en qué quedó la invitación que le hicieron.

“Somos de la U, compañero. Toy terrible fichado si salgo en una foto”, lanzó Pablo para explicarle a Poli su fanatismo. Y tras eso entró en escena Cisternas. “A mí me invitó a entrenar la U, pero no fui. No por miedo a la gente, pero es que no me hablaron los hue…”, cerró.

¿Cuándo juega la U?

Este sábado 20 de enero, desde las 19:00 horas, Universidad de Chile jugará el primer amistoso de la temporada 2024 ante Unión Española. El duelo se disputará en el Estadio Santa Laura y será transmitido por Mega Go.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.