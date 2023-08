Fue en el mes de junio cuando las redes sociales, en particular las relacionadas con Universidad de Chile, se encendieron por una invitación que recibió el artista urbano Young Cister para entrenar con el primer plantel de la U.

El reconocido hincha del equipo azul fue contactado por el equipo de redes sociales de la institución, dejando abierta una invitación, que el intérprete de temas como “La Terapia”, aseguró que nunca se concretó.

Invitación

Fue en sus redes sociales donde escribió hace un tiempo sus ganas que tenía de ir a probarse a un equipo de fútbol, sabiendo que tiene grandes condiciones para este deporte.

“Busco club de fútbol en el que pueda jugar en Santiago, tengo muchas ganas”, redactó en sus redes sociales.

Si bien después de un rato borró la historia en su Instagram personal, esto fue tomado en cuenta por Universidad de Chile, el club de sus amores, quienes le abrieron las puertas del CDA, al menos con un mensaje.

“Hola Esteban, cómo estás? Aún con ganas de entrenar? Nos gustaría invitarte a una jornada de prueba con el plantel”, replicaron.

Una situación que hizo que el artista subiera un pantallazo del mensaje, para que sus seguidores decidieran.

¿En qué quedó?

Con más de dos millones de oyentes mensuales en su cuenta de Spotify, además con temas como “La Terapia”, que alcanza casi los 60 millones de reproducciones, el artista urbano de la comuna de Conchalí contó qué pasó con la invitación.

En un video recogido por el sitio Somos azules, Young Cister tuvo una particular conversación con Pablo Chill-E, otro reconocido hincha de Universidad de Chile, además de Polimá WestCoast, donde les revela.

Fue primero Pablo el que en el saludo haciendo la U con las manos le explicó a Polimá que “somos de la U, compañero. Toy terrible fichado si salgo en una foto”.

En ese instante Young Cister explicó la situación: “A mí me invitó a entrenar la U, pero no fui. No por miedo a la gente, pero es que no me hablaron los hue…”.

Revisa el diálogo