Tras una larga teleserie Brayan Cortés por fin pudo arribar a Peñarol de Uruguay. Con 30 años en el cuerpo el ahora ex arquero de Colo Colo tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero, cumpliendo con uno de sus anhelos más marcados.

El desafío será de palabras mayores, ya que el iquiqueño llega a un equipo que siempre pelea por ser el campeón del torneo uruguayo y que hace rato busca volver a gritar fuerte a nivel continental.

Además, su primer partido apunta ser uno inolvidable, ya que pese a que apenas lleva unos días de trabajo en el Manya, todo apunta a que será titular este sábado en el clásico ante Nacional.

ver también Brayan Cortés se olvida definitivamente de Colo Colo en Peñarol: “Ya cambié el chip”

Aseguran que Brayan Cortés será titular ante Nacional

De acuerdo a información entregada por el periodista Wilson Méndez en Twitter, el arquero chileno tendrá su debut en Peñarol en el Clásico de Uruguay ante Nacional, lo que es un tremendo voto de confianza por parte de su DT, Diego Aguirre.

“Confirmando: Cortés será titular en el clásico, debut absoluto del arquero chileno con el buzo de Peñarol”, escribió el comunicador en su perfil.

Brayan Cortés apenas lleva unos días de trabajo en Peñarol. Pese a eso, sería titular este sábado en el clásico ante Nacional. | Foto: Peñarol.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que este sería la primera titularidad de Cortés en el arco desde el ya lejano 6 de julio, jornada en la que atajó en la derrota por 2-0 de Colo Colo ante Universidad Católica. De ahí en más perdió el puesto, agarrando los guantes a partir de ahí Fernando de Paul.

Habrá que ver si un buen rendimiento le permite repetir en el próximo gran partido que tiene Peñarol por estos días: ante Racing el martes 12 de agosto en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

ver también Describen el beneficioso panorama de Brayan Cortés en Peñarol antes del clásico: “El entrenador no le tiene…”

¿Cuándo se juega el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional?

Peñarol y Nacional se verán las caras este sábado 9 de agosto desde las 14:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo. Este duelo será válido por la fecha 2 del Torneo de Clausura de Uruguay.

Publicidad