Hay muchas especulaciones y mucho por dilucidar con relación a Colo Colo y su mercado de fichajes. Pero hay cosas que son sabidas. Por ejemplo, que la prioridad de Macul es un defensa central.

En esa búsqueda han aparecido varios nombres. Bruno Cabrera, defensa del campeón Coquimbo Unido, parecía liderar la lista, pero pronto fue desplazado, debido a una oferta muy baja por parte del Cacique.

Luego, apareció el nombre de Joaquín Sosa, defensa cuyo pase pertenece al Bologna y que trabajó con Fernando Ortiz en Monterrey. Pero, no es el único, pues Junior Barreto, de Olimpia, también entró en el radar. Y hay otro que se asoma desde el oriente.

Otro defensa que asoma en Colo Colo

Se mira hacia Uruguay. Javier Méndez es pretendido desde Colo Colo por la facilidad económica de su transferencia, pues Peñarol, club dueño de su pase, quiere meter a Alan Saldivia en la negociación.

“Sería un préstamo con opción de compra. Con un tipo como Saldivia, no sé si va a dar. Pero, Colo Colo necesita hacer caja, porque no tiene ni un peso“, enfatizó Coke Hevia en el programa Pauta de Juego, al hablar sobre la operación engorrosa que buscan desde Montevideo.

Peleador y con un historial con Saldivia

No es primera vez que el nombre de Alan Saldivia y Javier Méndez están juntos en una noticia. Hace aproximadamente un año, es decir a inicios del 2026, Colo Colo fue a jugar la Serie Río de La Plata y enfrentó a Peñarol. El partido terminó a los empujones y, precisamente, el defensa albo y el carbonero se pegaron pechazos.

Si es por simpatía, Javier Méndez no es el indicado. Además del episodio polémico con Alan Saldivia, el uruguayo sumó una ola de críticas al golpear a un jugador de 16 años en el Clásico con Nacional.

Esta historia, eso sí, parece menos terrible cuando se ven las imágenes donde el joven jugador del Bolso, Agustín Dos Santos, le celebra estúpidamente el gol a la hinchada rival, sin ninguna necesidad.

