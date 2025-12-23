Es tendencia:
Colo Colo

Filtran las peticiones del anhelado defensa que puede llegar Colo Colo: “Buenas condiciones”

Colo Colo puso el ojo y, paso siguiente, sólo falta la firma. Al parecer, las peticiones económicas del defensa anhelado son admisibles.

Por Jose Arias

© Getty ImagesEl central paraguayo jugó la Copa Libertadores con Olimpia.

Podríamos decir que la necesidad tiene cara de Colo Colo. En este caso, el club de Macul tiene urgencia de cambiar el rostro dejado este 2025. Un Centenario para el olvido que se necesita enterrar para siempre.

La idea es armar un equipo sólido y que pueda poner a Colo Colo en el lugar de un grande. Eso, considerando, además, que el Cacique solamente tendrá competencias nacionales.

Es decir, los fichajes, probablemente, sean un poco más modestos que si el cuadro popular tuviese que pelear copas internacionales. Pero, no por eso serán malos nombres. Uno de ellos suena desde el extranjero.

Las condiciones del zaguero que necesita Colo Colo

Un puesto que ha sido puesto como primordial para Colo Colo es la defensa. Específicamente, el que más ha dado de hablar es el de Junior Barreto, central paraguayo.

Tal como aseguró Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, ya se conocen las condiciones que habría puesto el defensa para llegar a Colo Colo. Al menos, en el ámbito económico, hay posibilidades.

Según lo que he podido averiguar son buenas condiciones económicas. $300 mil dólares toda la operación“, enfatizó el periodista, ante la posibilidad de arribo del paraguayo. Otro que se suma a la lista que encabeza Joaquín Sosa.

Junior Barreto en la Libertadores 2023 | Getty Images

Junior Barreto en la Libertadores 2023 | Getty Images

