Colo Colo quiere dejar atrás un Centenario para el olvido. Es por eso que, con Fernando Ortiz al mando, el cuadro albo empieza a sondear nombres en el mercado de pases, como para armar una mejor escuadra para 2026.

Aníbal Mosa, fiel a su estilo, dijo los puestos que eran urgentes reforzar. Un central, un carrilero y un atacante, nombró el mandamás de Blanco y Negro. No obstante, el que ha sonado estos días en Colo Colo no ocupa ninguno de esos puestos.

Se trata de Esteban Andrada, portero del Zaragoza, que estuvo bajo las órdenes del Tano en Monterrey y que fue pedido expresamente por el DT. Hay noticias sobre él desde España.

Tano Ortiz tiene sus gustitos

Fernando Ortiz se quedó en el banco de Colo Colo pese a no cumplir con lo mínimo, que era clasificar a la Copa Sudamericana. La falta de dinero y la necesidad urgente de comenzar a armar el plantel, jugador a su favor.

En ese sentido, pide, pero no exige. Uno de sus predilectos es Esteban Andrada, portero del Zaragoza de la Segunda División Española. Pero, todo se derrumbó. O, al menos, así anuncian desde la Península Ibérica.

“Algo nos comunicó su representante. Pero, la respuesta es tajante: el jugador no se va de Zaragoza. No existe ninguna posibilidad de que se vaya“, aseguró Txema Indias, director deportivo del club.

“Es una pieza fundamental de nuestro proyecto y no queremos que se marche“. agregó Indias, por lo que el portero, al parecer, no se moverá de Zaragoza.

Se cae un predilecto de Fernando Ortiz | Photosport

