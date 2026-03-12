Colo Colo ha tenido un alza más que importante y que los tiene como líderes de la Liga de Primera. Clave del momento del Cacique en el torneo es el haber encontrado pilares en su defensa, con Jonathan Villagra siendo uno de los más importantes.

Después de meses dejando dudas, el ex Unión Española por fin agarró una camiseta de titular que no ha soltado más. Esto, acompañando de Joaquín Sosa, con quien parece haber encontrado un socio ideal para mostrar su mejor versión.

Pero si bien muchos pensarían en que no se ve afuera del equipo, lo cierto es que el zaguero aprovechó su buen presente para pedirle a sus compañeros más presión. De hecho, avisó que si no está él, quien entre debe rendir.

Jonathan Villagra encontró un socio en Joaquín Sosa, pero advierte a Colo Colo

Jonathan Villagra habló en conferencia de prensa en Colo Colo este jueves y se sinceró sobre su momento. “Uno quiere sumar, jugar y le toque donde le toque, sea en la banca, no citado o titular, uno suma para el equipo y apoya de donde sea”, dijo de entrada.

Jonathan Villagra aseguró que, más allá de entenderse bien con Joaquín Sosa, Colo Colo necesita a todos listos para jugar. Foto: Photosport.

Fue tras ello que el zaguero se refirió a su dupla con Joaquín Sosa, con una inesperada confesión. “Nos hemos sentido bien. Nos costó el primer partido, pero trabajamos, asumimos todo desde la primera fecha y nos hemos complementado de la mejor manera”. Ahí el defensor hizo el llamado al resto de los defensas albos para que rindan cuando se les necesite. “El que nos toque al lado, queremos ganar, ser los mejores y que se vea bien la parte de atrás“.

“Yo soy bien autocrítico, sé cuando he estado bajo de nivel, pero es trabajar, esforzarse y saber que no lo hiciste bien para revertirlo la semana que viene. Ver qué se puede mejorar y la confianza es importante. Después del primer partido ir sumando y ganando te va subiendo, afrontas lo que viene más confiado, haciéndolo mejor que el partido anterior”, añadió sobre su paso por el Monumental.

Consultado por el tener también a Arturo Vidal en el fondo, Jonathan Villagra aseguró que “jugar con Arturo, que siempre lo vi por la tele, es impecable. Te da seguridad, es un líder positivo. Sentir que está al lado te hace sentir seguro, con Joaquín igual. Y con el que toque, sea quien sea, tenemos que rendir al mil. Estamos en Colo Colo y se nos exige ganar todos los partidos bien”.

Además, el defensor se refirió a lo que fue aguantar las críticas en redes sociales en su peor momento en el Cacique. “En lo personal, trato de no ver tanto redes sociales, no meterme en ese mundo pero en un momento te llega, lo ves. Esa parte, cuando te critican, tratar de aceptar, si te dicen algo es por algo y mejorar ese algo, hay que llevarlo por ese lado porque es para ayudarte”.

“A veces se pasan un poco, pero es parte de. Uno acá en Colo Colo tiene que saber que la presión es así, te escriben de todos lados, es el número uno y van a querer que estés en el top. Pase algo o no, te van a criticar. Hay que ser de cabeza fuerte, mejorar y revertir eso“, complementó.

Finalmente, Jonathan Villagra dijo que no se hace problema con la exigencia del Cacique. “Hoy ya trabajamos el partido (con Huachipato), lo vimos desde esa perspectiva, el profe nos dijo y lo trabajamos. Son partidos y partidos, hay que esforzarse al máximo, correr, meter, salir a la orilla es parte de. Uno quiere ganar con su mejor versión y la del equipo. Es trabajar y ganar”.

