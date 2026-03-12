Universidad de Chile ha tenido días movidos, porque tras el despido del entrenador Francisco Meneghini, en Azul Azul trabajan de forma veloz para encontrar a su nuevo cuerpo técnico.

Desde Uruguay golpean con una contundente información, debido a que aseguran que el DT charrúa Jorge Fossati tiene todo listo para recalar por primera vez en el fútbol chileno.

El uruguayo de 73 años corre con mucha ventaja para llegar a la U, y así suplir a Paqui, quien se fue del cuadro laico tras siete partidos oficiales dirigidos y apenas una victoria conquistada.

La U sufre cuando tiene entrenadores uruguayos en el último tiempo

Los dos últimos entrenadores uruguayos que tuvo Universidad de Chile no generan buenos recuerdos en los hinchas azules, porque estuvieron en temporadas donde el cuadro laico luchó por no descender.

El último estratega charrúa de la U fue Diego López, quien en 2022 alcanzó a dirigir durante 13 partidos al elenco universitario y fue despedido por malos resultados, tienen a su equipo abajo en la tabla. Se salvaron de no caer a Primera B con lo justo, quedando apenas tres puntos sobre el último descendido.

Diego López en su paso por la U. Foto: Andres Pina/Photosport

El otro oriental que estuvo en el CDA en el corto plazo fue Alfredo Arias en 2019. Ese año el DT comandó al elenco mágico en 15 duelos y se fue reemplazado por Hernán Caputto. La U quedó en zona de descenso directo, pero el torneo no se terminó por el estallido social.

Jorge Fossati querrá cambiar la historia de sus dos compatriotas, quienes sufrieron al mando de Universidad de Chile y llevaron al elenco laico a la siempre dura lucha por la permanencia.

