Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Fossati rompe el maleficio? Las últimas dos veces que la U tuvo técnicos uruguayos peleó el descenso

El veterano entrenador charrúa corre con ventaja para ser el reemplazante de Francisco Meneghini en los azules.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Jorge Fossati se acerca a la U.
© Getty ImagesJorge Fossati se acerca a la U.

Universidad de Chile ha tenido días movidos, porque tras el despido del entrenador Francisco Meneghini, en Azul Azul trabajan de forma veloz para encontrar a su nuevo cuerpo técnico.

Desde Uruguay golpean con una contundente información, debido a que aseguran que el DT charrúa Jorge Fossati tiene todo listo para recalar por primera vez en el fútbol chileno.

El uruguayo de 73 años corre con mucha ventaja para llegar a la U, y así suplir a Paqui, quien se fue del cuadro laico tras siete partidos oficiales dirigidos y apenas una victoria conquistada.

Golpe total: aseguran que Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile

ver también

Golpe total: aseguran que Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile

La U sufre cuando tiene entrenadores uruguayos en el último tiempo

Los dos últimos entrenadores uruguayos que tuvo Universidad de Chile no generan buenos recuerdos en los hinchas azules, porque estuvieron en temporadas donde el cuadro laico luchó por no descender.

El último estratega charrúa de la U fue Diego López, quien en 2022 alcanzó a dirigir durante 13 partidos al elenco universitario y fue despedido por malos resultados, tienen a su equipo abajo en la tabla. Se salvaron de no caer a Primera B con lo justo, quedando apenas tres puntos sobre el último descendido.

Diego López en su paso por la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Diego López en su paso por la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

El otro oriental que estuvo en el CDA en el corto plazo fue Alfredo Arias en 2019. Ese año el DT comandó al elenco mágico en 15 duelos y se fue reemplazado por Hernán Caputto. La U quedó en zona de descenso directo, pero el torneo no se terminó por el estallido social.

Jorge Fossati querrá cambiar la historia de sus dos compatriotas, quienes sufrieron al mando de Universidad de Chile y llevaron al elenco laico a la siempre dura lucha por la permanencia.

En síntesis

  • Jorge Fossati, estratega uruguayo de 73 años, negocia para reemplazar al despedido Francisco Meneghini.
  • El técnico Diego López dirigió 13 partidos en 2022 y evitó el descenso por tres puntos.
  • Alfredo Arias comandó al equipo en 15 duelos durante la temporada 2019 antes de salir.
Publicidad
Jorge Fossati negocia para ser DT de la U de Chile: el día que se ofreció para dirigir la Roja

ver también

Jorge Fossati negocia para ser DT de la U de Chile: el día que se ofreció para dirigir la Roja

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
La antítesis de Meneghini: El mar de títulos de Fossati como DT
U de Chile

La antítesis de Meneghini: El mar de títulos de Fossati como DT

Fossati se acerca a la U: el día que se ofreció a la Roja con límites éticos
U de Chile

Fossati se acerca a la U: el día que se ofreció a la Roja con límites éticos

La contundente frase que acerca a Jorge Fossati a U. de Chile
U de Chile

La contundente frase que acerca a Jorge Fossati a U. de Chile

Terremoto en el ATP: Chile Open entra en zona de riesgo
Tenis

Terremoto en el ATP: Chile Open entra en zona de riesgo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo