Universidad de Chile salió a buscar entrenador luego de la salida de Francisco Meneghini y parece ser que lo encontró mucho antes de lo esperado. Todo indica que Jorge Fossati es el elegido.

El periodista uruguayo Wilson Méndez, de Radio Carve, aseguró que su compatriota será el nuevo estratega del Romántico Viajero. Una noticia sorpresiva por la rapidez de la negociación y por lo “oculta” que estaba esta opción. Sin embargo, había un antecedente que lo adelantaba.

El deseo de Jorge Fossati

Jorge Fossati cuenta con una extensa y exitosa carrera como entrenador. Ha dirigido a clubes como Cerro Porteño, Liga de Quito, Inter de Porto Alegre, Peñarol y Universitario, entre otros. Además, ha estado al mando de la selección de Uruguay y Perú.

Pese a su larga carrera como técnico, Fossati jamás ha dirigido en Chile. Claro que este país no es desconocido para el uruguayo, ya que durante su etapa como jugador defendió el arco de Green Cross Temuco entre 1983 y 1984. Por esta razón, siempre tuvo el deseo de volver.

Si bien hace algún tiempo Jorge Fossati había visto con buenos ojos el dirigir a la selección chilena, de todos modos, destacó que anhelaba regresar al país y dirigir en la Liga de Primera. Ahora Universidad de Chile le puede cumplir ese deseo.

“Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso“, indicó a Radio ADN Fossati en enero de este 2026.

La llegada de Jorge Fossati al Romántico Viajero podría sellarse en los próximos días. El uruguayo cuenta con 12 títulos en su exitoso currículum, donde destaca la Recopa y Copa Sudamericana con Liga de Quito, además de ligas nacionales en Uruguay, Ecuador, Qatar, Paraguay y Perú.