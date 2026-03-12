La U de Chile deja atrás el proceso de Francisco Meneghini para enfocarse en lo que viene. Este fin de semana el Romántico Viajero vuelve a la cancha para visitar al campeón Coquimbo Unido, duelo para el que define su formación.

Con Jhon Valladares como técnico interino luego del adiós de Paqui, el elenco estudiantil tuvo una práctica este jueves en la que por fin paró una oncena. En ella hay importantes novedades, ya que hay cambio de esquema y nombres.

La larga lista de bajas que tiene el Bulla, a las que ahora se sumaron Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, obliga al DT a apostar por algunos que esperaban chances. Es así como un cortado y un juvenil asoman como titulares frente a los Piratas.

La primera formación de la U tras la Era Meneghini

La U se renueva con Jhon Valladares como su técnico interino y va ordenándose para volver al triunfo. El entrenador se olvida de la línea de tres en el fondo y prepara dos novedades a lo visto contra la Universidad de Concepción.

Jhon Valladares mueve la formación de la U para el duelo con Coquimbo Unido. Foto: U. de Chile.

Según reveló la periodista Rocío Ayala en Los Tenores de Radio ADN, en el arco no hay dudas de quien estará presente. Gabriel Castellón recibe el respaldo del estratega para seguir peleando por revertir su irregular inicio de temporada.

Publicidad

Publicidad

En la defensa es donde comienzan las novedades, con la vuelta de la línea de cuatro. Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírerz y Marcelo Morales son los elegidos ante la baja del lesionado Matías Zaldivia.

ver también Más que reemplazar a Paqui: la U quiere dar el golpe con un DT campeón del mundo

Una situación similar se vive en el mediocampo, donde Charles Aránguiz también se queda afuera por problemas físicos que le dan la oportunidad a un cortado en la U. Lucas Romero se suma a la zona de volantes junto a Israel Poblete y Javier Altamirano.

Esto deja a tres en el ataque, donde un juvenil asoma como la gran sorpresa. Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez son los elegidos, por ahora, para desafiar a los Piratas en el norte.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, la U se prepara para visitar a Coquimbo Unido con una renovada formación. Esta sería con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírerz y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U espera por su última práctica este viernes para definir su formación contra Coquimbo Unido. El Bulla visitará a los Piratas por la Liga de Primera este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas.

ver también Los dos técnicos argentinos de renombre que mira la U para reemplazar a Francisco Meneghini

En resumen, la U probó una formación con…

Cambio radical de esquema: En su primera práctica como interino, Jhon Valladares decidió abandonar la línea de tres defensores utilizada por Meneghini para implementar un clásico 4-3-3 . El objetivo es darle mayor equilibrio al equipo tras el irregular desempeño mostrado en las primeras seis fechas.

En su primera práctica como interino, Jhon Valladares decidió abandonar la línea de tres defensores utilizada por Meneghini para implementar un . El objetivo es darle mayor equilibrio al equipo tras el irregular desempeño mostrado en las primeras seis fechas. Bajas sensibles de referentes: El “Romántico Viajero” llega diezmado al duelo contra el campeón Coquimbo Unido. Tanto Charles Aránguiz como Matías Zaldivia quedaron descartados por problemas físicos, lo que obligó al técnico a rearmar la columna vertebral del equipo de emergencia.

El “Romántico Viajero” llega diezmado al duelo contra el campeón Coquimbo Unido. Tanto como quedaron descartados por problemas físicos, lo que obligó al técnico a rearmar la columna vertebral del equipo de emergencia. Regreso de “cortados” y apuesta juvenil: Las ausencias abrieron la puerta a novedades importantes: Lucas Romero (quien venía sin ser considerado) ocupará el lugar de Aránguiz en el mediocampo, mientras que la gran sorpresa es la titularidad del juvenil Ignacio Vásquez en el tridente de ataque junto a Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero.

Publicidad