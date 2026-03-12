Universidad de Chile vive un momento difícil y Jhon Valladares tomará el fierro caliente de dirigirlos de manera interina. César Vaccia, un histórico en los Azules, lo conoce muy bien.

Luego de los pésimos resultados obtenidos por Francisco Meneghini, este dejó su cargo. El Romántico Viajero está con 7 puntos en la Liga de Primera y eliminado de la Copa Sudamericana. Necesitan como sea una victoria ante Coquimbo Unido el próximo fin de semana.

La postura de Vaccia

Para muchos, Jhon Valladares puede ser un nombre extraño, para los que tienen mejor memoria, sabrán que supo defender los colores de Universidad de Chile al inicio de este milenio. Actualmente estaba a cargo de la Sub 20 del Bulla, pero ahora le toca asumir el interinato.

“Yo lo hice debutar a John Valladares y es un cabro bien estudioso, un chico que conoce a todos los jugadores”, indicó César Vaccia a Bolavip. El histórico entrenador bicampeón con el León sabe de la capacidad de su alumno, por lo que le pone una fichita.

“Va a depender mucho de los dos primeros partidos y los dirigentes que están pensando en la parte económica pueden decir que para qué van a cambiar si lo hizo bien. Todo va a depender de los dos partidos”, avisó Vaccia.

Valladares reemplaza de forma momentánea a Meneghini. Imagen: Emisora Bullanguera

Por el momento, la idea es que Valladares solo sea un “parche”. Su primer examen será contra Coquimbo Unido este sábado a las 18:00 horas como visita. Claro que para Vaccia, no es descabellado que su ex dirigido se quede más tiempo antes que traer a un técnico extranjero.

“Que traigan un argentino o un brasileño no les asegura que va ir bien, entonces el interinato de Jhon con la U puede ser una apuesta que salga bien, se ahorran plata y tienen DTs para el futuro”, cerró César Vaccia. Valladares tendrá una prueba de fuego ante los Piratas.