Universidad Católica mira al duelo frente a Everton, este sábado por la séptima fecha de la Liga de Primera, en el estadio Claro Arena. La UC viene de caer 1-0 contra O’Higgins y la misión en volver al triunfo.

A espera del partido, en la precordillera habló el entrenador cruzado, Daniel Garnero. Era que no, al adiestrador se le consultó por el fuerte encontrón entre Clemente Montes y Matías Palavecino en los descuentos del último duelo.

Cabe recordar que la UC buscaba el empate y ambos jugadores quisieron ejecutar un tiro libre desde la frontera del área. Palavecino no soltó el balón y cuando acomodaba el balón, Montes llegó por encima y le mandó un cabezazo entre gestos y palabras de pocos amigos.

“Lo único preocupante habría sido quedarse con uno menos. Pero son cosas del fútbol, pasó y va a seguir pasando. Hoy está la potestad de sancionar, en eso tenemos que ser mucho más inteligentes. Creo que tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad“, dijo categórico Garnero.

Garnero y lo que viene para la UC: Everton con nuevo DT

Sobre lo que viene para la UC, el DT consideró que “siempre tomamos como referencia los partidos anteriores. Tomamos en cuenta al rival y en base a eso armamos lo que creemos más conveniente para el momento”.

Garnero avisa que pudo costar expulsión, pero le pone paños fríos al encontrón de Palavecino y Montes.

Agrega que “el primer tiempo del otro día fue muy flojo, tuvimos poca presencia ofensiva, fuimos imprecisos y creamos pocas ocasiones. En el segundo tiempo generamos situaciones más claras, fuimos otro equipo. Eso es lo que buscamos, ser un equipo protagonista, agresivo a través de la tenencia”.

Contra Everton, la UC enfrentará al nuevo DT de Los Ruleteros, Walter Ribonetto. “Lo conozco, fuimos contemporáneos jugando y en el último tiempo le fue muy bien en Argentina. Entiendo cual es su idea de juego y creo que con ese plantel es un entrenador que puede darle su forma. Espero que este fin de semana, desde nuestra propuesta, generemos los inconvenientes y ganemos el partidos. Everton no arrancó bien, pero en los últimos juegos fue levantando”, expuso.

Por último, Garnero sentenció que “Fernando Zuqui y Daniel González ya están entrenando a la par de sus compañeros, con algunos recaudos tras sus lesiones, sobre todo Dani, pero en sus tiempos estamos bien, la próxima semana Daniel podría estar a disposición. A Fernando le falta continuidad, está progresando y le falta un poquitito”.

