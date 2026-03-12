Se acabó la paciencia en el fútbol chileno. Unión Española decidió tomar una drástica decisión este jueves y cesó de su cargo a Gonzalo Villagra. Por lo que los hispanos son el primer club en despedir a su entrenador en la Primera B.

Con tan solo tres fechas disputadas, el elenco que hace local en el Santa Laura decidió dar un cambio radical para conseguir el retorno a la Liga de Primera en este 2026.

El comienzo de la campaña en el ascenso fue prometedor con el triunfo por 2-0 ante San Luis. Pero luego las caídas ante Recoleta y Magallanes, en el último minuto, fueron las gotas que rebalsaron el vaso. Los de Independencia se quedaron en el noveno puesto con solo tres puntos en tres jornadas disputadas.

“Veremos qué podemos corregir. Seguramente hay algo para corregir y lo podemos haber hecho mejor en esa jugada específica (…) “Más que todo agradecerle a la gente que vino a apoyar y pedirles que sigan apoyando a los muchachos”, enfatizó Villagra tras la caída ante La Academia.

Pese a la motivación del adiestrador por sacar al equipo de sus amores de este mal momento, la dirigencia cortó por lo más fácil y decidió sacar a Villagra que asumió cuando el equipo descendió y se quedó al mando del equipo.

Ahora se busca un entrenador experimentado y con espalda suficiente para poder revertir el mal arranque de temporada. Según Radio ADN, todo apunta a un viejo conocido como Ronald Fuentes. El mundialista de Francia 98 tendría su tercer ciclo y sería oficializado en las próximas horas.

Incluso se habla que tendrá su debut será este mismo domingo 15 de marzo cuando los hispanos visiten a Deportes Antofagasta. Duelo pactado por la fecha 4 de la Primera B y que se disputará en el Estadio Calvo y Bascuñán a las 12:00 horas.

¿Cuántos DT han sido despedidos en 2026?

Hasta el momento Gonzalo Villagra es el primer entrenador cesado de sus cargos en la Primera B. Mientras que en la Liga de Primera el panorama es totalmente distinto ya que en seis fechas disputadas ya son tres los damnificados.

El primero fue Javier Torrente en Everton, luego siguió Francisco Meneghini en Universidad de Chile y por último Juan Cruz Real que dejó Universidad de Concepción. Aunque este último acusó problemas con su documentación y decidió dar un paso al costado.

