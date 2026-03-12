Es tendencia:
U de Chile deja en duda reemplazar a Octavio Rivero por la operación de su rodilla

El director de Azul Azul Aldo Marín asegura que en la U van a esperar la evolución de la cirugía, lo que deja lejos la idea de poder reemplazarlo.

Por Cristián Fajardo C.

El jugador será operado y tiene para cuatro meses fuera de la U.
© U de Chile.El jugador será operado y tiene para cuatro meses fuera de la U.

Universidad de Chile decidió la operación para Octavio Rivero, luego de sus constantes problemas a la rodilla que, incluso, han desatado las dudas de si fue contratado con estas dolencias.

Una sinotivis que viene de una importante lesión de cartílago, es lo que acompleja al jugador que no ha podido actuar más de 2 partidos, acumulando tan sólo 91 minutos dentro de la cancha.

Por lo mismo, se había manifestado la intención de poder reemplazar a Rivero en la lista de los inscritos, entendiendo que el reglamento lo permite para lesiones sobre cuatro meses, algo que la misma U le puso freno.

Fue el director de Azul Azul, Aldo Marín, quien conversó con el programa “Pauta de Juego” donde explicó el proceso que vive Rivero y lo que piensa hacer de verdad la U con el goleador.

La U espera la evolución de Octavio Rivero

Universidad de Chile puso en duda el contratar un nuevo refuerzo por la operación de Octavio Rivero, teniendo en cuenta que ya se hablaba de traer un nuevo refuerzo.

Fue Aldo Marín quien explicó la situación que piensan hacer en Azul Azul, donde asegura que no es algo que se pueda tomar antes de la cirugía, por lo que deben ver los resultados primero.

“Pero esto hay que verlo día a día. Hace tiempo Di Yorio entró a pabellón y se habló de una recuperación de varios meses y cuando se opera vieron una pequeña lesión y a los pocos días estaba jugando”, detalló.

En ese sentido, dejan en claro que “creemos que hay que ir con calma, pese al diagnóstico”, por lo que la U no tiene decidido ir por otro jugador en el corto plazo para reemplazarlo.

