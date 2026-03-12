Universidad de Chile avanza en el proceso de encontrar a su nuevo entrenador luego de la salida del cargo del técnico Francisco Meneghini, por los malos resultados del inicio de la temporada.

Por lo mismo, la U está revisando carpetas y nombres para elegir a su sucesor, teniendo en cuenta que este sábado juegan contra Coquimbo Unido y luego comienzan a competir en la Copa de La Liga.

En ese sentido, esta jornada uno de los directores de la concesionaria Azul Azul entregó detalles de la interna de la empresa, donde apunta que Manuel Mayo lidera las conversaciones.

Pese a esto, han dejado establecidos tres requisitos que debe cumplir el nuevo director técnico, por lo que se trabaja en base a esta decisión para el próximo DT azul.

Conocer el fútbol chileno no es necesariamente uno de los puntos, como pasó con Paqui. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Quién será el próximo DT de la U?

Fue el director Aldo Marín quien sacó la voz en el programa “Pauta de Juego” donde especificó en qué está el reemplazo de Francisco Meneghini, donde asegura que lo necesitan cuanto antes.

Si bien todo lo ve Manuel Mayo, como director asegura que hay algunos que están fuera de presupuesto, como Jorge Sampaoli, pero que la urgencia hace que la próxima semana, ojalá, ya esté trabajando en la U.

“Un técnico ganador, que sea ofensivo, que tenga buen manejo de camarín y haya ganado cosas en su carrera. Me preguntaban si necesitaba conocer el fútbol chileno, con Paqui nos fuimos por ahí y no fue suficiente”, explicó.

Por ahora deja el abanico abierto de posibilidades para traer un nuevo entrenador al club, donde asegura que Paqui hizo un buen trabajo, pero que no se le dieron las cosas en la cancha.

