La polémica que marcó el empate entre U. de Chile y U. de Concepción, que además condenó a Paqui Meneghini a dejar la banca azul, sigue dando de que hablar. Y ahora hay consecuencias para José Cabero.

Fue en los descuentos del partido que una mano de Pablo Parra en el área no fue cobrada como penal por el árbitro. La rabia azul se desató. El jugador, en tanto, se defendió. “No lo cobró y es por algo“, declaró.

Ahora, la Comisión de Árbitros de la ANFP, liderada por Roberto Tobar, tomó la decisión de alejar a José Cabero del protagonismo y mandarlo al VAR en la próxima fecha de la Liga de Primera.

José Cabero no dirige en la fecha 7: lo mandan al VAR | Photosport

ver también Cara a cara entre Roberto Tobar y José Cabero por polémica mano no cobrada para la U

La decisión con José Cabero tras la polémica que protagonizó con U. de Chile

Efectivamente, José Cabero no aparece como juez principal en ninguno de los partidos de la fecha 7 de la Liga de Primera, que comenzará este viernes 13 de marzo y concluirá el lunes 16. Pero sí estará en el VAR.

El juez estará detrás de las pantallas en el partido entre U. Católica y Everton, a disputarse este sábado 14 a las 20:30 horas en el Claro Arena. Rodrigo Carvajal será el árbitro principal de dicho encuentro.

Publicidad

Publicidad

En tanto, el duelo entre U. de Chile y Coquimbo Unido, pactado también para este sábado, será dirigido por Mathias Riquelme, con la colaboración de los asistentes Manuel Marín y Sebastián Marín, y el cuarto juez Franco Jiménez. Mario Salvo estará a cargo del VAR.

En síntesis

La ANFP relegó a José Cabero al VAR para la fecha 7 de la Liga de Primera tras la polémica con U. de Chile.

El árbitro dirá presente en el duelo entre U. Católica y Everton.

Por otra parte, Mathias Riquelme dirigirá el partido de U. de Chile contra Coquimbo el sábado 14.