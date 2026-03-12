O’Higgins quedó eliminado de Copa Libertadores ante Deportes Tolima tras una jugada insólita, cuando luego de un córner a favor los colombianos tuvieron un contragolpe letal para marcar el 2-0.

El elenco rancagüino dejó solamente un hombre cerca de la mitad de la cancha, Felipe Faúndez, que tras un rechazo no atacó la pelota y retrocedió hacia su campo, esperando el bote. Una acción que lo condenó a él y al equipo.

Peric pedía “tomarla con la mano”

Nicolás Peric manifestó que el Capo de Provincia hizo todo mal en esa acción. “Qué estás haciendo jugando solo, en mano a mano, en el minuto 87. Y por qué no la cabeceaste”, le dijo a Faúndez en Radio Pauta.

“Estoy de frente, no tengo ni que saltar para que sea foul. Si ya había pasado tres veces (un mano a mano)”, dijo antes de dar un consejo que puede sonar anti fútbol, pero que los hubiera salvado.

O’Higgins quedó afuera ante Tolima

“Si no estoy seguro, la agarro con la mano porque estoy al otro lado de la cancha y la tiro a la cresta, amarilla y chao. No es ni último hombre si faltan 60 metros, imposible que te expulsen estando al otro lado de la cancha”, detalló.

También piensa que debieron considerar que Omar Carabalí, meta de los celestes, atraviesa un gran presente y seguramente se hubiera lucido en la tanda de penales.

“El arquero está en un gran momento, tiene un aura en el arco. Se iban a los penales y qué duda había que iba a ser la figura”, estableció el ex meta de la selección chilena.

“No lo podía creer mirándolo, si era tercera vez que estaban mano a mano. O’Higgins se complicó solo, buscando algo que era totalmente innecesario hacerlo”, sentenció.