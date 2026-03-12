Lucas Bovaglio creyó hasta el último minuto que O’Higgins podía estirar la definición de la llave ante Deportes Tolima al menos hasta los penales. Por eso a más de algún fanático celeste le sorprendió ver que el equipo fue a buscar un balón aéreo con nueve futbolistas.

Una maniobra demasiado peligrosa y ambiciosa en vista de que el Capo de Provincia tenía asegurada la tanda de penales, instancia en la que Omar Carabalí ya se había mostrado como un portero determinante. Luego de consumada la eliminación del elenco rancagüino, Bovaglio explicó esa jugada.

“Creíamos que lo que nos iba a complicar de Tolima es la posesión, esos pases muchos intrascendentes que son parte de su ADN. Ante esa posesión el equipo no sufrió”, manifestó el ex director técnico de Palestino sobre el cuadro de Ibagué, donde le respondieron con firmeza.

Lucas Bovaglio en el duelo de ida ante el Tolima. (Jorge Loyola/Photosport).

Añadió que “increíblemente nos agarraron expuestos tres veces. Dos nos salvó Omar y en la última no. En la jugada del 2-0 teníamos tres hombres en el rebote y uno sobrando”, aseguró el otrora defensor de Instituto de Córdoba, entre otros clubes.

La imagen que describió Bovaglio en esa pelota fatídica. (Captura Disney+).

Publicidad

Publicidad

ver también El lamento de Alan Robledo en O’Higgins: “Se nos escapa en una jugada totalmente fuera de partido”

Bovaglio defiende a O’Higgins tras la eliminación vs Tolima: “No estábamos mal parados”

Lucas Bovaglio no le dio lugar al planteamiento sobre la exposición desmedida que eligió tener O’Higgins sobre el final del duelo ante Deportes Tolima en Ibagué, Colombia. “No estábamos mal parados”, aseguró el director técnico de los celestes. Para colmo, Felipe Faúndez evitó el choque en la disputa aérea.

Felipe Faúndez no pudo frenar a los dos de Tolima. (Captura Disney+).

“Estaba bien. Inclusive ellos no habían dejado a nadie arriba como para tener más gente defendiendo”, complementó Bovaglio, aunque Felipe Faúndez quedó en desventaja numérica para ir a luchar una pelota dividida que resultó mortal para el Capo de Provincia.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, O’Higgins confirmó su clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana y puede seguir con el tranco ganador en la Liga de Primera 2026: este 16 de marzo, el cuadro de Rancagua visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar a contar de las 18 horas.

Revisa el compacto de la eliminación de O’Higgins en la Libertadores

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

O’Higgins tiene 9 puntos al cabo de seis fechas en la Liga de Primera 2026.

Publicidad