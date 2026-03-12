O’Higgins no pudo en Colombia y se despidió de la Copa Libertadores 2026. Fue derrota por 2-0 frente a Deportes Tolima, por la revancha de la tercera ronda previa del certamen continental, con un gol en los minutos finales.

Hasta los 86′ el cuadro rancagüino se iba a penales con la llave igualada 1-1, pero la conquista de Juan Pablo Torres, de contragolpe, liquidó las aspiraciones celestes.

Tras el duelo, y en conversación con la transmisión oficial, el defensa Alan Robledo lamentó la derrota y eliminación del cuadro chileno.

Un error sobre el final y carísimo de O’Higgins

“Estamos tristes, creo que se nos escapa en una jugada totalmente fuera de partido. Arrancamos de menos a más y en el segundo tiempo, en nuestro mejor momento, nos equivocamos. Y ese error lo terminamos pagando caro“, dijo el zaguero argentino.

Alan Robledo y O’Higgins se lamentan la eliminación frente a Deportes Tolima.

Robledo sentencia que “el partido se parte por momentos, pasa mucha factura la cancha porque es una cancha pesada. En ese ida y vuelta las ocasiones son para ellos y nosotros. Lamentablemente la de ellos entró“.

Pese a la triste eliminación, la buena noticia es que O’Higgins se lleva como premio de consuelo un pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Con la posibilidad de curar la herida, O’Higgins volverá a la acción este lunes 16 de marzo, como visita frente a Unión La Calera, por la séptima fecha de la Liga de Primera. Los celestes son octavos en la tabla a espera del inicio de la jornada.

