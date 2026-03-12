O’Higgins no pudo finalizar la tarea y le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026. Los Celestes cayeron por 2 a 0 en su visita a Deportes Tolima y quedaron a un paso de meterse en la fase de grupos del torneo, algo que no dejó nada de contento a su técnico.

Después de haber ganado la ida por la cuenta mínima, el elenco de Rancagua debía traerse por lo menos un empate desde Colombia. No obstante, en la agonía terminaron cediendo el gol que les costó la eliminación del certamen.

Es por ello que tras el partido, el entrenador de los Celestes no se guardó nada. Sin piedad, remarcó que el plan no estaba mal y que fue una desconcentración la que hoy les cuesta no entrar al torneo con el que estaban ilusionados.

Lucas Bovaglio con el tarro luego de eliminación de O’Higgins de Copa Libertadores

La eliminación de O’Higgins de la Copa Libertadores no dejó nada de contento a Lucas Bovaglio. El técnico de los Celestes fue más que autocrítico luego del partido, con algunos palos a lo hecho por sus dirigidos frente a Deportes Tolima.

Lucas Bovaglio le tiró la oreja al plantel de O’Higgins luego de ser eliminados de Copa Libertadores. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el estratega del Capo no dudó en señalar que “las modificaciones obligadas condicionaron el desenlace del partido. Queríamos otro cierre en cuanto a los intérpretes, pero hicimos cambios obligados“.

En esa misma línea, Lucas Bovaglio enfatizó en que su plan para darle la clasificación a O’Higgins no fue el problema. “La estrategia no falló mucho en cuanto a lo que habíamos trabajado en la previa. Las situaciones más claras de Tolima fueron de contraataque”.

Fue ahí que el DT le tiró la oreja a sus pupilos por el nivel que mostraron en la jugada que cambió todo. “El 2-0 viene de un tiro de esquina a favor nuestro y nos agarran mal parados. Aprovecharon distracciones que a este nivel no se deben cometer“.

Finalmente, el estratega no dudó en señalar que no estuvieron finos cuando pudieron finiquitar el encuentro. “Las que tuvimos a favor, que no fueron muchas, no pudimos cristalizarlas en el arco rival“.

Lucas Bovaglio lamenta el quedar fuera de la Copa Libertadores con O’Higgins. Al DT le queda de premio de consuelo el meterse en Copa Sudamericana, aunque para ella tendrán que mejorar detalles si no quieren ir de pasada.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins?

O’Higgins da vuelta la página rápido para poder enfocarse en lo que se le viene en la Liga de Primera 2026. Este lunes 16 de marzo desde las 18:00 horas los Celestes visitan a Unión La Calera.

