Copa Libertadores

Formación de O’Higgins: Sólo un cambio para asegurar pasaje a Copa Libertadores

El técnico argentino Lucas Bovaglio ratificó quién tomará el lugar del suspendido Felipe Ogaz en su 11 titular para visitar a los "pijaos" en Ibagué.

Por Alfonso Zúñiga

La formación titular de O'Higgins ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTLa formación titular de O'Higgins ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

Lo que comenzó como un desafío, hoy O’Higgins de Rancagua está a poco más de 90 minutos de asegurar su lugar en la fase de grupos en Copa Libertadores, aunque para ello deberá superar el duro escollo que presenta Deportes Tolima.

Luego de conseguir la victoria en el duelo de ida por 1-0, con tanto de Francisco González, los celestes buscarán en la ciudad colombiana de Ibagué mantener esta mínima distancia o no perder para ser el tercer equipo chileno en la próxima instancia.

Para este duro desafío, el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, deberá introducir un cambio obligado en su formación titular, ya que en el duelo de ida en Rancagua, perdieron por expulsión al volante canterano Felipe Ogaz.

Así saldrá a la cancha O’Higgins ante Tolima

En la línea defensiva no habrá modificaciones tras la recuperación del argentino Alan Robledo, quien salió en la ida tras un fuerte golpe en la cabeza que provocó la expulsión de Kelvin Florez en el cuadro forastero sobre el final del primer tiempo.

La idea de Bovaglio y O’Higgins es evitar lo que ocurrió en Brasil que fueron sorprendidos desde el minuto inicial. Por ello, la única modificación estará en zona de volantes con el acompañante de Juan Leiva y Bryan Rabello, ya que Felipe Ogaz está suspendido.

Finalmente, el técnico argentino confiará en el trasandino Benjamín Schamine para no modificar el esquema y mantener el orden que exhibió el “Capo de Provincia” en el ámbito internacional. El resto del equipo, repetirá lo del duelo de ida.

¿Cuál es la formación celeste?

El 11 titular de O’Higgins para enfrentar a Tolima es con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez en defensa; Benjamín Schiamine, Juan Leiva y Bryan Rabello en mediocampo; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore en delantera.

Mientras que en el banco de suplentes estarán el meta Jorge Peña; los defensores Cristián Morales, Nicolás Garrido, Leandro Díaz y Benjamín Rojas; los volantes Gabriel Pinto y Martín Maturana; más los atacantes Thiago Vecino, Rodrigo Godoy, Joaquín Tapia, Esteban Calderón y Bastián Yáñez.

Imagen: O’Higgins FC

