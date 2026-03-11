Más allá de la presencia de las grandes potencias de Europa en los octavos de final en UEFA Champions League y los amplios resultados que se dieron en los duelos de ida, hay un equipo que está en boca de todos y no es de los gigantes: el Bodo/Glimt.

El equipo de Noruega empezó su participación en la fase de Playoffs para entrar a la instancia de Liga, donde mantuvo un rendimiento más bien irregular, ante rivales medianos del Viejo Continente. Pero hubo un partido en el que todo cambió.

Fue en el duelo ante Manchester City en su humilde casa, el Estadio Aspmyra, con capacidad para ocho mil espectadores donde ganaron por 3-1, lo que de inmediato llamó la atención. Pero la sorpresa siguió cuando vencieron de visita al Atlético de Madrid. Ya no era suerte.

Bodø/Glimt no para de hacer historia en Champions

Los escandinavos pudieron acceder gracias a estas dos valiosas victorias a los Playoffs para entrar a octavos de final, e hicieron la gracia ante el Inter de Milán. No sólo les ganaron en casa por 3-1, sino que les derrotaron en el mítico Giuseppe Meazza.

Y cuando parecía que “hasta aquí no más llegaron”, el Bodo/Glimt se alimenta del apoyo de quienes odian el fútbol-negocio para seguir haciendo historia en Champions League. Pues en su duelo por octavos de final, golearon por 3-0 al Sporting Lisboa.

Los goles de Sondre Brunstad Fet de penal (32′), Ole Didrik Blomberg (45+1′) y Kasper Hogh (71′) le permitieron a los noruegos sumar su quinta victoria consecutiva en el certamen continental, su mejor racha en cuatro participaciones. Además, su actuación más destacada de todos los tiempos.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por octavos de final en Champions League entre Sporting Lisboa y Bodo/Glimt se jugará este martes 17 de marzo desde las 14:45 horas en el Estadio José Alvalade en Portugal.

