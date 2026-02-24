Este martes la UEFA Champions League conoció a los primeros clasificados de las llaves de playoff. Sin embargo, pese a los resultados que hubo, uno se llevó todas las miradas: la hazaña del Bodo/Glimt eliminado al Inter de Milán.

El elenco noruego dio la gran sorpresa de la jornada dejando en el camino al gigante italiano. Tras dar el primer golpe en la ida, dejaron obligado al Nerazzurri a la remontada de local, pero le amargaron la fiesta con todo.

Eso no fue todo, ya que en el resto de las llaves los candidatos a clasificar lograron sacar la tarea adelante: Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle se anotaron en la ronda de los 16 de mejores.

Bodo/Glimt da la gran sorpresa de la jornada eliminado al Inter de la Champions League

El Bodo/Glimt se matriculó con la mayor de las sorpresas en la UEFA Champions League. Este martes los noruegos vencieron a domicilio al Inter de Milán y lo eliminaron del torneo.

Inter de Milán le dijo adiós a la UEFA Champions League a manos del Bodo/Glimt. Foto: Getty Images.

El Nerazzurri necesitaba dar vuelta el 3-1 de la ida, pero no encontró nunca la forma para hacerlo. Fue así como en los 58′ Jens Petter Hauger puso el 0 a 1 que enmudeció las tribunas y le dejó un golpe letal al local. Hakon Evjen en los 72′ sepultó las chances del cuadro italiano, que trató de reaccionar como pudo.

Alessandro Bastoni cuando se jugaban los 76′ minutos anotó el descuento que ilusionó a algunos con una remontada del Inter de Milán. No obstante, no hubo forma de acercarse siquiera a una posible remontada.

El resultado le permite al Bodo/Glimt clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League con un marcador aplastante. El global quedó en un 2-5 histórico a favor de los noruegos, que ahora se permiten soñar en grande.

En el resto de la jornada, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle también avanzaron a la próxima ronda. Los Colchoneros derrotaron 4 a 1 al Brujas (7-4 global), las Aspirinas igualaron sin goles con el Olympiacos y Newcastle eliminó al Qarabag por 3 a 2 (9-3).

El Bodo/Glimt despachó al Inter de Milán de la UEFA Champions League y dio la gran sorpresa de la jornada. Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle sellaron los pasajes a octavos de final y se suman a los clasificados a la ronda de los 16 mejores de Europa.

¿Cuáles partidos se juegan este miércoles en la UEFA Champions League?

Tras lo ocurrido este martes, la UEFA Champions League espera por los cuatro últimos clasificados a octavos de final. Este miércoles desde las 14:45 horas, Atalanta va por la remontada ante el Borussia Dortmund para luego, a partir de las 17:00 horas, se jueguen tres duelos: Juventus ante Galatasaray, PSG frente al Mónaco y Real Madrid contra Benfica.

