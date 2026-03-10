Francisco Meneghini está más cuestionado que nunca en U de Chile, donde solo suma un triunfo oficial de siete partidos jugados. Y cuando el ciclo podría llegar a su fin, su ex equipo vive una esperada revancha.

“Saquen pasaporte” y “Vamos La Celé, queremos la copa”, le gritaba Paqui al público (con micrófono en mano) en el Codelco El Teniente, cuando O’Higgins clasificó a Copa Libertadores. Sin embargo, pocos días después el DT se fue a la U.

Con ese contraste, hoy Rancagua vive una fiesta tras su retorno al torneo luego de 12 años, donde está a un paso de abrochar la clasificación a la fase grupal. Para ello debe revalidar la ventaja del 1-0 en la ida ante Tolima, ahora en Colombia.

Así despidió su hinchada a O’Higgins rumbo a Colombia

En virales registros de las redes sociales celestes, O’Higgins viajó a Colombia el pasado lunes para enfrentar a Deportes Tolima. A la salida norte de Rancagua los hinchas armaron una fiesta para despedir al equipo.

El Capo de Provincia siempre ha destacado por la fidelidad de su gente, quienes esta vez hasta en las pasarelas del sector Shopping le dieron el último aliento rumbo a Ibagué, Colombia. Este miércoles el equipo visitará al Tolima.

Durante el lunes el plantel ya arribó a suelo cafetalero y hoy tuvo el último entrenamiento para el juego de mañana. Ahí, Lucas Bovaglio repetiría la misma formación que venció a los vinotinto en la ida.

O’Higgins puede asegurar fase de grupos de Copa Libertadores en caso de avanzar, mientras que si pierde jugará la misma instancia en la Sudamericana. Todo muy lejano a la pesadilla que vive Francisco Meneghini en la U.

