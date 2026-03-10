Uno fue en Chile: Los 5 partidos con más expulsiones en la historia del fútbol

Polémica mundial ha desatado la batalla campal que se registró en Brasil. Cruzeiro superó a Atlético Mineiro de Iván Román y se quedó con el campeonato del Mineirao. Sin embargo, el resultado pasó al segundo plano por la trifulca que protagonizaron ambos equipos.

Todo comenzó con la salida de cadena de Everson y que luego escaló con ambos equipos dándose y no consejos. Lo que finalmente terminó con 23 jugadores expulsados y que ahora serán investigados por Fiscalía.

“Somos profesionales con carácter y hombres de familia. También propensos a cometer errores y tenemos derecho a aprender de ellos”, expresó el portero que es compañero de Iván Román y que provocó la pelea en el Estadio Minas Gerais.

Los cinco partidos con más expulsados

El tema es que más allá de lo llamativo de la cifra, la cuenta oficial de los Guinness World Records confirmó que el partido con más expulsiones lo tiene el fútbol argentino. Esto ocurrió en la Primera D entre Club Atlético Claypole y Victoriano Arenas el pasado 27 de febrero de 2011.

El partido, que no contaba con ninguna rivalidad entre ambos equipos, terminó con 36 expulsados. Todo comenzó con una pelota dividida y la trifulca escaló entre ambos equipos. Según El Gráfico, el juez Damián Rubino lo catalogó como “gresca generalizada”, por lo que cortó por lo sano y expulsó tanto a los jugadores titulares como los suplentes.

Luego el ranking sigue con el ya mencionado Cruzeiro vs Atlético Mineiro con 23 expulsados. Tercer su ubica Portuguesa con Botafogo en 1954 con 22 expulsados. En el cuarto lugar aparece Boca Juniors vs Sporting Cristal en 1971 con 19 expulsados.

Pero en dicha posición también aparece la selección chilena vs Uruguay en partido válido por la Copa Juan Pinto Durán. Ese duelo se jugó en 1975 en Santa Laura. La batalla inició por la agresión de Eduardo del Capellán a Pedro Pinto. Incluso ingresaron hinchas a la cancha y dos uruguayos terminaron heridos según indica La Tercera.

El partido finalizó con 19 expulsados y con el equipo charrúa en la cancha de Santa Laura más del tiempo imaginado para “salvar su integridad”. En la Roja solo se salvaron de la expulsión fueron Adolfo Nef y Víctor Pizarro.

En tanto, en el cierre del top 5 aparece Real Oruro vs Blooming en la Copa Bolivia de 2025 con nada menos que 17 jugadores con tarjeta roja.

