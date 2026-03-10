Tras 20 años en O’Higgins, el querido Pablo Hoffmann es voz autorizada para hablar del Capo de Provincia. Pese a que dejó el club tras el arribo de los nuevos dueños, el histórico dirigente sigue ligado al Capo en un cargo “simbólico”.

Y mientras sigue acompañando al equipo en esta gran campaña 2026, el hombre de confianza de Ricardo Abumohor habló con RedGol sobre Francisco Meneghini. Es que Paqui no es recordado con cariño en la hinchada celeste tras su abrupta salida y hoy lo pasa mal en la U.

Por ello, el ex presidente del Capo de Provincia salió al paso y contó cómo ve la pesadilla del DT azul, quien se fue divorciado con la hinchada y nueva dirigencia celeste. Hoffmann confesó que pensó en frenar su salida, pero se arrepintió.

Los consejos de Hoffmann a Meneghini

Pablo Hoffmann, ex presidente de O’Higgins y que trabajó junto a Francisco Meneghini el año pasado en Rancagua, comentó el terrible momento que vive el DT en la U.

“Yo incluso te voy a decir que pensé hablar con el Paqui… ‘No vai a aceptar irte a la U, hueón’, pero no lo hice porque en realidad porque creo que es una falta de respeto, es un hombre maduro”, dice a RedGol.

Pese al rechazo transversal de la hinchada celeste a Paqui, el aún funcionario del Capo dice que “el Paqui es muy buen técnico y la U es un equipo complicado. Tiene jugadores complicados”.

“A mí se me ocurre que en la vida es mucho mejor trabajar con gente que no es complicada. Yo creo que él (Meneghini) tiene capacidad, pero es una parte de la ecuación nomás. La otra son los jugadores, es un equipo el que trabaja”, cerró.