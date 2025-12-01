O’Higgins está cumpliendo una gran temporada este año. Tras navegar por aguas turbulentas, el elenco celeste logró enmendar el rumbo de la mano de Francisco Meneghini.

Paqui los clasificó a una copa internacional y solamente resta dilucidar si será la Copa Libertadores o la Sudamericana la que jugarán el 2026. Eso sí, no está claro que el DT siga al mando del cuadro rancagüino.

Suena fuerte el interés de Universidad de Chile, debido a que Gustavo Álvarez seguramente dejará de ser el estratega de los azules. A pesar de eso, en O’Higgins piensan que se mantendrá en la banca.

En O’Higgins se la juegan con que Meneghini se queda

Así lo señaló el presidente de la institución, Pablo Hoffman, quien en entrevista con Redgol se la juega con la continuidad de Meneghini en el Capo de Provincia.

En O’Higgins confían en la continuidad de Paqui Meneghini

“Esa cuestión (de Meneghini a la U) solamente la hemos sabido por la prensa. Queremos que Paqui se quede con nosotros”, sostuvo en primera instancia.

De todas formas sabe que si el DT quiere partir, no podrán retenerlo. “No vamos a discutírselo a un equipo grande que paga sueldos millonarios. Ojalá que Paqui trabaje con nosotros el próximo año, pero tampoco podemos cerrarle las puertas profesionales, las cosas en el fútbol y en la vida son así”, establece.

Sin embargo, su olfato dirigencial lo lleva a pensar que se mantendrá al menos un año más en el cuadro de la Sexta Región.

“Mira lo que te voy a decir: no creo que se vaya. Está súper contento, cómodo, no lo molesta nadie. Y ser entrenador de la U y Colo Colo son mucho más problemas”, indicó.

