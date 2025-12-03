Es tendencia:
La fórmula con Claudio Aquino que podría ser clave para dos fichajes de Colo Colo

Desde Argentina aparece interés por Claudio Aquino. El 10 de Colo Colo podría abrirle la puerta a dos fichajes en el Monumental.

Por Javiera García L.

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTClaudio Aquino podría ser clave en un movimiento de Colo Colo

Colo Colo está viviendo los últimos días de una temporada difícil, que podría cerrar la peor manera si no clasifica a la Copa Sudamericana. Los albos necesitan un milagro en la última fecha de la Liga de Primera para sacar un pasaje internacional.

Los desafíos del próximo año serán fundamentales para que la dirigencia alba empiece a definir los objetivos del mercado de fichajes.

En ese sentido, se deberán evaluar salidas y llegadas al Estadio Monumental. Y el nombre de Claudio Aquino podría ser fundamental, porque el interés que Talleres ha presentado por él podría abrir la puerta a dos deseos que tiene Colo Colo desde hace varios mercados.

Y es que el nombre del 10 de Colo Colo surgió como opción para la T, que se salvó del descenso y que, bajo la dirección de Carlos Tévez, empieza a pensar en una mejor campaña en 2026. Al mismo tiempo, el equipo argentino tiene dos jugadores que los albos desean…

El intercambio que beneficiaría a Colo Colo

Matías Catalán y Bruno Barticciotto, dos jugadores de la T, han estado en la lista del Cacique en varias ventanas. Un intercambio por Claudio Aquino podría beneficiar a ambas partes, a la espera de lo que pase con el final de temporada de los albos y lo que defina el volante.

También falta la definición del futuro de Fernando Ortiz, cuyo paso por Colo Colo podría verse cortado si no se clasifica a la Copa Sudamericana.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones en la Liga de Primera

