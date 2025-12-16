Es tendencia:
Era la gran obsesión de Colo Colo: Concepción arremete para fichar a codiciado jugador del fútbol chileno

Desde los lilas ya dialogan con el club dueño del pase de hábil defensor que quisieron en Macul. Viene de jugar en equipo de Santiago.

Por Nelson Martinez

El Conce se sigue armando.
Deportes Concepción no quiere sorpresas ni sufrir con el descenso en su regreso a la Liga de Primera. Por eso, es el equipo que más ha dado que hablar en materia de mercado de fichajes, con múltiples nombres rondando por el Biobío.

Al ya listo fichaje de Matías Cavalieri, que debe ser anunciado en las próximas horas en el sur, sigue la danza de nombres. Esta vez, un codiciado jugador de la Liga de Primera es clara opción para el Conce.

Brillando en Audax Italiano, un cotizado lateral despertó el interés de Colo Colo y hasta hubo acercamientos. Finalmente, su arribo a Macul no se dio, pero el jugador ahora se acerca a pasos agigantados al León de Collao.

Concepción le “arrebata” este nombre a Colo Colo

Deportes Concepción puso la billetera sobre la mesa por el jugador Jorge Espejo. El hábil lateral diestro no sigue en Audax Italiano, donde se encontraba jugando a préstamo, por lo que busca club.

“Deportes Concepción negocia y busca quedarse con el lateral Jorge Espejo. Ya hay negociaciones entre el jugador y el club”, informó el periodista Carlos Campos, de TNT Sports y Sabes Deportes.

Ahí, Cobreloa es clave para la negociación, ya que los loínos son los dueños del pase del defensor. Es más, previamente le habían hecho la cruz a Colo Colo, teniendo en cuenta el anterior round por Ignacio Jara y su fichaje.

Por ahora, el Conce es uno de los equipos donde rondan más nombres para la Liga de Primera. A Jorge Espejo y Matías Cavalieri se suma Ethan Espinoza, el portero Sebastián Sosa e Ignacio Mesías.

