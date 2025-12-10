Movidas 2026: El lateral derecho que suma bonos para llegar a Colo Colo

Colo Colo enfrenta una jornada clave de cara al 2026. En ByN se realiza una nueva reunión de directorio y se define el futuro de Fernando Ortiz al mando del plantel estelar.

Pero no tan solo se define el futuro del “Tano” en la banca de los albos. También se abordará el mercado de fichajes y los nombres a reforzar el equipo de cara al próximo año. Campaña donde solo habrán competencias nacionales y la principal exigencia será volver a ganar el torneo local.

Por lo mismo, se indica que habrá una renovación importante y hasta se contempla la salida de una decena de jugadores para el 2026. El tema es que así como se van, también se buscan nombres para rearmar el equipo que mostró un importante desgaste y que se reflejó en el término de temporada.

El lateral que se acerca a Colo Colo

Entre los puestos a reforzar y que tienen prioridad se centra en el lateral derecho. Lo que ha sido un dolor de cabeza para Fernando Ortiz en los últimos partidos. A tal punto que ubicó en dicha zona a Jonathan Villagra y Alan Saldivia. En TNT Sports se deslizó la opción de dos nombres para reforzar la banda derecha: Jorge Espejo y Francisco Salinas.

Jorge Espejo y Francisco Salinas asoman como opción en Colo Colo

En el caso de este último, el “Coreano” llegó a la selección nacional y se transformó en uno de los mejores futbolistas de la temporada 2025. El tema es que su posible arribo a Colo Colo se complica ya que tiene contrato vigente con Coquimbo.

“Solamente ofertas muy convenientes serán analizadas”, recalcaron desde la institución pirata al Diario El Día. Por lo que pierde bonos para llegar al Cacique ya que no hay competencia internacional para el 2026.

Por contraparte, Espejo quedó libre tras no renovar con Audax Italiano. Lo que sería un factor clave a la hora de negociar con el lateral de 25 años y que también peleó el puesto del mejor lateral del año con Salinas.

Esto deja con ventaja al nacido en Pudahuel ya que cuenta con el respaldo de la gerencia deportiva. Por lo que podrían haber novedades en los próximos días.

