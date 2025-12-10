Es tendencia:
Colo Colo

Filtran la razón por la que Gabriel Arias no llegará a Colo Colo: “Eso va a empezar a marcar las decisiones”

Colo Colo anda en busca de un arquero para el 2026, pensando en que Brayan Cortés no es la opción, pese a su inminente retorno.

Por Jose Arias

Arias no habría llegado a acuerdo con Colo Colo.
Reestructuración total en Colo Colo. El cuadro popular está pensando en la temporada 2026, donde tendrá que competir únicamente a nivel local. Pero, como buen equipo grande, buscar reforzarse con jugadores de renombre.

Uno de los puestos que parece primordial para las pretensiones albas es el arco. Si bien Brayan Cortés podía volver a Macul, lo cierto es que esto se da por descartado, lo que tiene al Cacique buscando un portero.

En esa senda, Colo Colo podría competir en el mercado con la Universidad de Chile, equipo que verá partir a Cristopher Toselli y que también tiene en carpeta a arqueros en común con el Albo. De hecho, uno de ellos es Gabriel Arias, ex seleccionado chileno.

Se habría caído de Macul: la razón por la que Arias no llegaría a Colo Colo

Hablando de esto, en Pauta de Juego señalaron la dificultad con la que se encontró Colo Colo a la hora de negociar con el arquero de Racing de Avellaneda, que termina contrato este fin de año en el Cilindro.

“Tiene que traer otro arquero Colo Colo. El futuro de Brayan Cortés es afuera. Ya están buscando arquero y por eso le preguntaron a Gabriel Arias“, empezó diciendo Coke Hevia.

Arias entregó la cifra por la que llegaría, pero les pareció muy alta. El tema económico va a empezar a marcar las decisiones de Colo Colo“, agregó Coke Hevia.

