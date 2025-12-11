Santiago Morning cerró un durísimo 2025, donde enfrentó el descenso, tras la penalización que le quitó 15 puntos, por lo que el próximo año deberá jugar en Segunda División. Ante esto, una de sus grandes figuras, Kevin Campillay, anunció que no sigue en el club y ya asoman nuevos pretendientes para ficharlo.

Hace algunos días, el jugador conversó con AS, donde expresó su deseo de no jugar en Segunda División. “Sé lo que es esa división porque ya estuve dos años ahí. Quiero seguir creciendo, no retroceder”.

Los clubes que buscarán el fichaje de Kevin Campillay

El medio PrimeraBChile reveló hace algunos días que el jugador estaba en la mira de Santiago Wanderers, donde señalan que su llegada al equipo iba por buen camino y que tenía grandes posibilidades de llegar para la próxima temporada. Sin embargo, ahora le salió competencia al decano.

Según señala el medio, las negociaciones con Wanderers no avanzaron y ante esto, un nuevo equipo asoma para su fichaje. Deportes Antofagasta, que terminó en el quinto lugar de la tabla de Primera B, tendría en su radar al jugador para reforzar la temporada 2026.

Kevin Campillay se despide de Santiago Morning

A través de sus redes sociales, el jugador confirmó hace algunos días que deja el equipo. “Querido Santiago Morning, primero que todo agradecer este tercer año junto a ustedes cumpliendo 90 partidos, a cada funcionario que siempre me trató de una manera impecable como también a mi familia”.

Asimismo, el defensor no oculta su deseo de regresar en algún momento. “Solo espero que este sea un hasta pronto porque acá siempre hemos encontrado un hogar con nuestra familia, espero pronto puedan estar en la división y aún más arriba. Gracias por todo, querido Santiago Morning”.

En su mensaje, Campillay habló de la campaña antes de la penalización. “Estoy orgulloso de cada uno de ustedes por la entereza de enfrentar cada partido como las finales que tuvimos por 30 fechas seguidas. Y que sepan que como grupo obtuvimos 38 puntos, a un triunfo de entrar a una liguilla”.