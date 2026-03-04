Este miércoles continúa la acción de la Copa Sudamericana con equipos chilenos como protagonistas. Y es que, siguiendo con los duelos de la primera ronda preliminar, esta jornada verán acción Universidad de Chile y Palestino en un silente Estadio Nacional.

Partidazo que vuelve a tener a ambos clubes como protagonistas tras el polémico empate que protagonizaron semanas atrás en La Cisterna, donde árabes y azules repartieron puntos luego de la anulación de un gol en los instantes finales a favor del elenco azul por mano previa de Matías Zaldivia en el área.

ver también U. de Chile vs. Palestino: Horario, formaciones y quién transmite en Chile la Copa Sudamericana

Ahora, sin Zaldivia en cancha por suspensión, la U buscará ratificar su triunfo en el Superclásico ante Palestino, elenco que, tras un comienzo difícil en la Liga de Primera, logró un revitalizador triunfo en la pasada fecha por 4-2 sobre O’Higgins.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer los distintos escenarios que podrían enfrentar ambos clubes en esta importante ronda clasificatoria.

¿Qué pasa si gana, empata o pierde U. de Chile y Palestino hoy?

Tal como ocurrió ayer con Cobresal y Audax, la ronda preliminar de la Sudamericana es a partido único; por tanto, lo que ocurra en este encuentro define todo.

¿Qué pasa si hay un ganador en los 90 minutos?

En caso de que haya un ganador en los 90 minutos de partido, ese equipo avanzará directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana , sumándose así a Audax Italiano, ya clasificado, y a los clubes argentinos y brasileños que esperan rivales.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si hay un perdedor en los 90 minutos?

Como es lógico, el equipo que pierda en los 90 minutos quedará eliminado de la Copa Sudamericana y no volverá a competir internacionalmente durante este 2026.

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

En caso de igualdad en el marcador durante los 90 minutos, no habrá partido de definición ni tiempo extra. La normativa de Conmebol indica que, si la U y Palestino empatan en el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá directamente mediante lanzamientos penales.

Palestino y la U definirán al segundo equipo chileno clasificado a la fase grupal de Copa Sudamericana. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Palestino?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino se juega este miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.