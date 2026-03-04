Este miércoles Universidad de Chile y Palestino juegan por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, un gran encuentro que, lamentablemente para los fanáticos azules y árabes, no contará con público en las tribunas y la única forma de verlo será a través de la TV paga.

Así es. Esto se debe a una situación que arrastra la U desde la edición 2025 de la Sudamericana, cuando enfrentó a Independiente de Avellaneda.

La sanción que obliga a la U y Palestino a jugar sin público

Debido a que Universidad de Chile fue sorteada como local en este partido único, no habrá público presente en el Estadio Nacional. Esto responde a una sanción impuesta por Conmebol tras los hechos de violencia registrados en Avellaneda en 2025 , donde hinchas del conjunto azul e Independiente se enfrentaron en el Estadio Libertadores de América.

El ente rector del fútbol sudamericano decidió sancionar en aquella oportunidad a ambos clubes con siete partidos sin público en condición de local y otros siete como visitante, además de otorgarle el pase a la U a la siguiente fase.

Ante esto, los azules ya descontaron dos encuentros de la sanción gracias a sus localías frente a Alianza Lima y Lanús; sin embargo, aún les restan cinco partidos por cumplir.

De esta forma, la U cumplirá este miércoles su tercer partido sin público en competiciones Conmebol, quedándole todavía cuatro por cumplir. Así, los laicos, en caso de avanzar de fase, disputarían toda la fase de grupos de la Sudamericana también sin público presente.

Por el contrario, si Palestino logra avanzar de fase, los árabes no arrastran sanción de ningún tipo y podrán jugar con público tanto de local como de visitante.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Palestino?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino se juega este miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

