En los próximos días Universidad de Chile y Palestino se verán las caras por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Recordemos que los cuatro equipos chilenos clasificados se dividen en dos llaves a partido único para definir quiénes siguen con vida en el plano internacional.

Árabes y azules ya se enfrentaron por Liga de Primera, en un 0-0 marcado por un gol anulado a la U en los descuentos que dejó la polémica instalada. El Romántico Viajero deberá superar esta llave para instalarse en la fase de grupos del torneo y comenzar su camino internacional con el pie derecho.

U. de Chile vs. Palestino: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile y Palestino juegan este miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana 2026.

El partido será transmitido en exclusiva por DSports y también podrás verlo online podrán seguir el partido mediante las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

En caso de igualdad en el marcador durante los 90 minutos, no habrá partido de definición ni tiempo extra. La normativa de Conmebol indica que, si la U y Palestino empatan en el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá directamente mediante lanzamientos penales.

¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?

La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera: