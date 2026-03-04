La U de Chile se llenó de confianza y ahora va por un paso clave en la temporada 2026. El Romántico Viajero se enfrenta a Palestino buscando meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un partido para el que entrenó un detalle no menor.

Luego de ganar el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental, el elenco dirigido por Francisco Meneghini debió cambiar el chip de inmediato. El cruce con el Tino llega tres días después, lo que no deja mucho tiempo de preparación y que obliga a trabajar en puntos específicos.

Es así como en la última práctica del elenco estudiantil, el técnico sorprendió a todos con una situación que puede darse en el Estadio Nacional. Y esta no es otra que los penales, por donde ya se definió la clasificación entre Cobresal y Audax Italiano la noche de este martes.

La U ensaya los penales previo al duelo con Palestino en Copa Sudamericana

En la U no quieren dejar nada al azar con tal de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esta noche en el duelo frente a Palestino, el Romántico Viajero espera dar el golpe y, para lograrlo, entrenó hasta el más mínimo detalle.

Con Charles Aránguiz a la cabeza, la U entrenó penales para la llave con Palestino en Copa Sudamericana. Foto: U. de Chile

Según reveló el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports, el elenco estudiantil tuvo un último entrenamiento enfocado en una cosa en especial: “Practicaron penales, hubo ensayo“, señaló.

Si bien no dio los nombres de todos los que estuvieron en ese momento, sí remarcó a tres que pueden estar en una posible tanda. “Charles Aránguiz, Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas… no me sé la lista completa, pero varios ensayaron lanzamientos penales”.

La situación no es menor, ya que hasta ahora en la U el encargado de patear penales en los 90 minutos es el Príncipe. El resto deberá esperar para ver si es que tiene una opción desde los 12 pasos y así poder dejar al Bulla más cerca de un nuevo desafío internacional.

Cabe recordar que en el CDA la vara de participación en torneos continentales quedó alta luego del 2025. Con Gustavo Álvarez en la banca alcanzaron las semifinales del certamen, por lo que aspiran a lo mismo o más esta temporada.

La U ensayó penales para poder derrumbar a Palestino y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Romántico Viajero no deja detalles sin analizar y va con todo por un triunfo que puede valer oro.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Palestino por Copa Sudamericana?

La U de Chile entrenó penales y está lista para ir a buscar la clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas el Romántico Viajero recibe a Palestino en el Estadio Nacional.

En resumen, el último entrenamiento de la U para Sudamericana…

Enfoque en la definición por penales: Ante el poco tiempo de recuperación tras el Superclásico, Francisco Meneghini centró la última práctica en ensayar los lanzamientos desde los doce pasos. En el CDA no quieren dejar nada al azar, considerando que la clasificación a fase de grupos podría definirse por esta vía, tal como ocurrió anoche en la llave de Cobresal y Audax.

Ante el poco tiempo de recuperación tras el Superclásico, Francisco Meneghini centró la última práctica en ensayar los lanzamientos desde los doce pasos. En el CDA no quieren dejar nada al azar, considerando que la clasificación a fase de grupos podría definirse por esta vía, tal como ocurrió anoche en la llave de Cobresal y Audax. Los ejecutores de jerarquía: Durante la sesión destacaron los ensayos de las principales figuras del equipo: Charles Aránguiz (encargado oficial), junto a los delanteros Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas . La presencia de estos nombres asegura que el “Romántico Viajero” cuenta con especialistas de experiencia para una eventual tanda de presión.

Durante la sesión destacaron los ensayos de las principales figuras del equipo: (encargado oficial), junto a los delanteros y . La presencia de estos nombres asegura que el “Romántico Viajero” cuenta con especialistas de experiencia para una eventual tanda de presión. La presión del éxito anterior: En la interna azul existe la obligación de avanzar, ya que la vara quedó muy alta tras la semifinal alcanzada en 2025 bajo el mando de Gustavo Álvarez. Clasificar a la fase de grupos es el objetivo mínimo para un plantel que busca repetir o superar la destacada campaña internacional del año pasado.

