Universidad de Chile tiene que dar vuelta la página del tremendo triunfo por 1-0 contra Colo Colo, en el Superclásico del último fin de semana jugado en el estadio Monumental.

Pero los azules sabían que no era el único gran compromiso que tenían en estos días, porque esta noche se jugarán el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Para eso deben enfrentar en partido único a Palestino en el Estadio Nacional, donde está en juego la temporada internacional para el cuadro de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, el técnico quiso mantener la formación titular del choque ante los albos, aunque tiene un sólo problema: la ausencia de Matías Zaldivia por suspensión.

Bianneider Tamayo es la gran sorpresa en la formación de la U ante Palestino por Copa Sudamericana. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Bianneider Tamayo reemplazará a Zaldivia ante Palestino

Universidad de Chile no podrá contar con el gran héroe del Superclásico, teniendo en cuenta que Matías Zaldivia es baja por cargar la expulsión de la Copa Sudamericana de la temporada pasada.

En ese sentido, Paqui Meneghini se decidió por Bianneider Tamayo como su gran reemplazante, siendo la gran sorpresa de la oncena que buscará la clasificación a la fase de grupos.

El venezolano no se ha estrenado oficialmente con la camiseta de la U desde su regreso del préstamo desde Unión Española, por lo que es una gran oportunidad, pero una arriesgada apuesta.

La formación de la U será con Gabriel Castellón en el arco: Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en delantera.

