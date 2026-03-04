Universidad de Chile todavía sigue celebrando el triunfo por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico 199 que fue disputado la tarde del domingo en el estadio Monumental.

Los azules han festinado la victoria en la casa de su archirrival, ahora con un video que era muy esperado por los fanáticos bullangueros, que es el “Sin editar”, que muestra la interna del camarín de la U.

En ese sentido, si bien esta vez se dejaron de lado las arengas y sólo se puede escuchar la parte final de lo que dijo Charles Aránguiz en su rol de capitán, sorprendió otro jugador que terminó siendo el gran héroe.

Esto, porque se alcanza a escuchar un mensaje al corazón de sus compañeros de parte de Matías Zaldivia, adelantando el choque con Colo Colo y el duelo de esta jornada ante Palestino por la Copa Sudamericana.

Matías Zaldivia fue el gran héroe de la U en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Zaldivia habló como uno de los capitanes de la U

Fue en el íntimo video que publicó Universidad de Chile, donde se pueden ver y escuchar algunos detalles de lo que vivió el cuadro bullanguero en su visita al estadio Monumental.

En un momento, cuando se preparaban para salir a la cancha y se motivaban, es Cristopher Toselli quien al aire les recuerda un gran compromiso que les invitó a vivir Zaldivia, quien sería la gran figura de la tarde.

“Como dijo Matías, puede ser la mejor semana y la vamos a llevar a cabo”, lanza el portero, dejando en claro que una de las arengas la hizo uno de los capitanes dentro de la U.

Mira el video:

En resumen:

Liderazgo de Matías Zaldivia: El defensor, quien fue el autor del gol del triunfo, realizó una arenga previa donde instó a sus compañeros a que esta fuera “la mejor semana”, considerando el clásico y el duelo ante Palestino por Copa Sudamericana.

Respaldo de los referentes: Durante la motivación antes de salir a la cancha, el portero Cristopher Toselli reforzó el mensaje de Zaldivia ante el grupo para asegurar el compromiso del plantel.

Capitanía de Charles Aránguiz: El video también capturó parte del mensaje final del “Príncipe” en su rol de capitán tras la victoria en Macul.

