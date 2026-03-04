Uno de los focos de atención que tuvo el Superclásico donde Universidad de Chile venció por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental fue Juan Martín Lucero, por su pasado como jugador albo.

Si bien no marcó, se llevó el protagonismo al ser blanco de los hinchas colocolinos, además que fue clave en el tanto de Matías Zaldivia que los hizo celebrar en Macul.

Por lo mismo los ojos del fútbol chileno estuvieron sobre el jugador argentino en las celebraciones del camarín bullanguero, teniendo en cuenta la distancia que marcó con su ex club.

Fue ahora en sus redes sociales donde volvió a tocar la victoria sobre Colo Colo, dejando una huella imborrable en las plataformas digitales con el triunfo de la U en Pedrero.

Juan Martin Lucero celebró con la U en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Filtran el mensaje de Matías Zaldivia que dejó en llamas a la U antes del Superclásico

Lucero celebró con la U en el Monumental

Juan Martín Lucero superó una de las pruebas más complicadas desde su arribo a Universidad de Chile, que era la visita a Colo Colo en el estadio Monumental donde sabía que viviría una compleja jornada.

Publicidad

Publicidad

Pese a esto, el argentino se las arregló para ser el asistidor de Matías Zaldivia y, además, celebrar en la cancha y en camarines dejando en el pasado su estadía en el cuadro albo.

Ahora fue en sus redes sociales donde volvió a sacar su voz para cerrar los festejos del Superclásico, con fotos del partido además de un pequeño mensaje: “Clásico ganado”.

ver también ¡En el Monumental! La picante burla de Zaldivia, Lucero y la U contra Colo Colo tras el Superclásico

Mira el mensaje:

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Juan Martín Lucero asistió a Matías Zaldivia en el triunfo 1-0 ante Colo Colo.

El delantero argentino de Universidad de Chile enfrentó a su ex club en el Monumental.

Juan Martín Lucero publicó el mensaje “Clásico ganado” en sus redes sociales tras la victoria.