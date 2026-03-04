Los hinchas de U. Católica no perdonan a Rafael Olarra por sus declaraciones sobre Fernando Zampedri. Por eso, cada vez que el Toro anota un gol, los fanáticos corren sacárselo en cara al exfutbolista.

Y es el también comentarista de ESPN dijo en 2025 que el delantero debía salir de la UC pensando en la competencia internacional y señaló más tarde que Juan Martín Lucero, nuevo atacante de U. de Chile, tenía la ventaja para quitarle el puesto de goleador del torneo.

Y ni siquiera los ocho goles que lleva Zampedri en el año hacen cambiar de opinión a Rafael Olarra. En conversación con LUN, el excapitán azul declaró que “sigo pensando que Lucero es más que Zampedri“.

“No estoy en contra de lo que está haciendo Zampedri. ¿Cómo podría, si la está rompiendo en el torneo? Lo mío es una duda a nivel internacional, donde no sé si le dará. Es algo objetivo, no personal“, dijo.

Rafael Olarra va a la guerra por Lucero: “Es más que Zampedri”

“Cada vez que hace un gol Zampedri, me lo muestran como si yo no lo viera y no se dan cuenta de que mi tarea y mi pega es esa. Pero ojo, yo no me caso y trato de opinar lo más objetivamente posible”, dijo.

“Yo sé que todos me acercan a la U, pero para mí cuando traen a Lucero antes del torneo es un acierto. Y lo sigo poniendo sobre Zampedri“, detalló después.

Para Olarra, Lucero es más que Zampedri | Photosport

“No es algo que va a cambiar porque uno haga más goles. Para mí, Lucero es de más jerarquía, que no lo ha podido mostrar quizás, pero en clásico ya mejoró“, agregó Rafael Olarra.

“No voy a negar la capacidad goleadora de Zampedri, pero es un jugador más estacional, de área, que es my certero desde el lanzamiento penal. Se trata de una cuestión de jerarquía futbolística, donde es más Lucero que Zampedri. Y ahora lo vamos a ver en la parte internacional”, cerró.