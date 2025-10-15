Una de las grandes interrogantes para el futuro de U. Católica es Fernando Zampedri. El goleador histórico de los cruzados y además pentagoleador del fútbol chileno todavía no renueva contrato con el club que hoy está clasificando a fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El contrato del Toro finaliza al término de este año y todavía no hay novedades sobre una extensión. Hay algunos que mencionan que diferencias en la duración de su nuevo contrato han demorado las negociaciones. ¿Se llegará a un acuerdo para su continuidad?

Más allá de eso, Rafael Olarra se manifestó en contra de que U. Católica renueve a Fernando Zampedri. “Me parece que, por una cuestión futbolística y la competencia internacional, tendría que llegar otro 9 y él salir“, dijo el exfutbolista en ESPN, sorprendiendo a sus compañeros de panel.

“Es el pentagoleador del fútbol chileno y, actualmente, el segundo en la tabla de goleadores del torneo. Él no ha bajado su media goleadora como para decir que viene en una curva descendiente. Obviamente, el equipo puede cambiar la forma de jugar, pero es imposible pensar el regreso a la competencia internacional sin Zampedri“, le discutió Ricardo Shannon.

Rafael Olarra se manifestó en contra de la renovación de Fernando Zampedri | Photosport

ver también ¿Se va el Toro? El motivo que mantiene frenada la renovación de Zampedri en Universidad Católica

“A Fernando Zampedri le va a costar más”

“Es otro ritmo, te encuentras con otro tipo de centrales, más veloces. No discuto la capacidad goleadora, sino la performance internacional que se le puede venir a la UC. Cómo voy a cuestionar al pentagoleador, pero sí tengo que decir que para niveles superiores, le va a costar más”, señaló Rafael Olarra.

Publicidad

Publicidad

En octubre de 2023, U. Católica renovó el contrato de Fernando Zampedri hasta diciembre de 2025. Ahora, con solo siete fechas restantes para los cruzados en la Liga de Primera, los hinchas esperan que las partes puedan llegar a un nuevo acuerdo de cara a la temporada 2026.