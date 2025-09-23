Es tendencia:
“Acá desnudaban todas sus falencias”: medallista olímpico con la Roja cuestiona postura de Alexis Sánchez

El tocopillano manifestó sus ganas de disputar otro Mundial en la selección chilena, algo que lograría con 40 años. ¡Y este zaguero devenido en comentarista desglosó este gran anhelo!

Por Jorge Rubio

Alexis Sánchez dijo que quiere jugar otro Mundial con Chile.
© JOSE LUIS MELGAREJO/MEXSPORT/PHOTOSPORTAlexis Sánchez dijo que quiere jugar otro Mundial con Chile.

Esta semana, justo cuando anotó su primer gol en el Sevilla, Alexis Sánchez confirmó su interés de seguir activo en la Roja. De hecho, el goleador histórico de la selección chilena manifestó sus ganas de disputar otro Mundial con el Equipo de Todos.

Por eso mismo, estas palabras del tocopillano fueron tema en casi todos los programas deportivos chilenos. ESPN F90 no fue la excepción. Y un medallista olímpico que forma parte del panel de comentaristas analizó en profundidad el contexto en torno al Dilla.

Se trata de un retirado zaguero zurdo que estuvo en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde la selección chilena dirigida por Nelson Acosta se quedó con la medalla de bronce. Todas las referencias son para Rafael Olarra, quien pidió mesura para llevar el tema.

No descartar de plano a Sánchez. Pero tampoco confirmarlo inmediatamente. “Lo evalúo desde el rendimiento. Si Alexis está espectacular, por qué no ser llamado. No tiene nada que ver con este recambio. Ahora, si no está en el nivel, no tiene que estar no más”, analizó el Flaco Olarra.

Alexis Sánchez con la Roja en La Paz. (Daniel MIRANDA/APGNoticiasBo/Photosport).

Antes pasaba que no estaban en los niveles y se llamaban igual. Ese era el gran problema, acá desnudaban todas las falencias que podían tener en Europa. Ese tema veo. Si está haciendo goles, es determinante y participativo, ok. Lo más probable es que ahora sea titular”, aseguró el ex jugador del Osasuna de España y de Independiente de Avellaneda. Se refería a la lesión de Alfon González, quien le dio la entrada al atacante de 36 años frente al Deportivo Alavés.

Alexis Sánchez hasta de DT rinde en el Sevilla: ¡da instrucción que resulta clave ante Alavés!

El deseo de Alexis Sánchez en la Roja motiva una reflexión del Flaco Olarra

Alexis Sánchez ya dejó claro su anhelo de continuar su participación activa en la Roja. Para el Flaco Olarra, si tiene con qué, hay que llamarlo sí o sí. “Hay que dejarlo ganar los check. Quemar esas etapas”, explicó el otrora jugador de Audax Italiano y Universidad de Chile.

Lo primero es que el tocopillano rinda en un buen nivel en el cuadro de Nervión. “Habrá partidos que no serán así, el Sevilla no está hecho para ser protagonista absoluto. Tendrá buenas y malas, pero hay que ver las buenas de qué calidad son. Yo no sería tan categórico”, culminó Olarra.

Alexis Sánchez celebra su primer gol en el Sevilla. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Por el momento, Alexis Sánchez y el equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda afina detalles para enfrentar al Villarreal, que comenzó muy bien la campaña. Ese partido se disputará este martes 23 de septiembre y AS10 espera acrecentar su registro en el cuadro andaluz, donde ya suma un gol y una asistencia. El tiempo dirá. Lo primero es definir quién será el DT de la Roja…

El golazo de Alexis Sánchez provoca tremenda reflexión del DT del Sevilla: “En la vida se subestima…”

