Se sortearon los partidos que formarán parte del repechaje internacional. Surinam jugará ante Bolivia y Jamaica ante Nueva Caledonia, a la espera, cada uno respectivamente, de Irak y de República Democrática del Congo.

En ese sentido, los altiplánicos se la jugarán ante una selección inédita, que nunca ha clasificado a un Mundial. No contarán, como para las Eliminatorias, con la ventaja de los más de cuatro mil metros de altura. Así, quizás es difícil ganarse los tickets para la cita planetaria.

Pero, el repechaje no es solamente un lugar en el que se enfrentarán selecciones de diversos continentes. También es un anhelo frustrado. Sobre todo, para la Selección Chilena, que en el papel podía competir con cada uno de los rivales allí presentes.

Los argentinos están siempre muy preocupados de Chile

Fue tras la noticia de los cruces de los repechajes que en Olé, sitio deportivo argentino, quisieron sumar clicks y comentarios nacionalistas, utilizando la forma más fácil: la burla.

Es por ello que se acordaron de La Roja. Tras subir la noticia de los cruces de la repesca, el diario argentino puso una especie de meme en el que se preguntó: “¿Y Chile?”.

Siempre en la gloria es fácil mirar para abajo. Esa es la forma en la que algunos tienen de sentirse mejor. Lo cierto es que por todos es sabido que este repechaje era muy abordable y que más que las pachotadas argentinas, duele el tortuoso momento que llevó a La Roja a ser la peor de las Eliminatorias Conmebol.

Chile sube en el ranking FIFA

En la actualización anterior, la Selección Chilena figuraba en el puesto 56 del ranking. Pero las victorias conseguidas bajo el mando de Nicolás Córdova le permitieron a Chile subir tres escalones, ubicándose en el 53° lugar.

