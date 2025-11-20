Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial

La selección chilena le hace nuevo guiño al Mundial de los Picados: “Queremos aprovechar”

Este jueves volvió el elenco nacional y recalcaron que para el 2026 están disponibles para competir en todas las instancias posibles.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
La Roja se ilusiona con un nuevo Mundial
© SIPA/PHOTOSPORTLa Roja se ilusiona con un nuevo Mundial

La selección volvió este jueves a Chile. Tras los dos triunfos en la fecha FIFA, ante Rusia y Perú, el elenco nacional terminó de la mejor forma el 2025. Por lo que ahora sus jugadores vuelve a cerrar la temporada en sus respectivos clubes. 

Sin embargo, a nivel de dirección se sigue la planificación para el próximo año. Pese a no disputar el Mundial 2026, la Roja ya está planificando partidos para seguir compitiendo de cara al próximo proceso de selecciones. 

La selección chilena apoya la realización del “Mundial de los Picados”: “Estamos a disposición”

ver también

La selección chilena apoya la realización del “Mundial de los Picados”: “Estamos a disposición”

Así las cosas, Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, confirmó que ya está programado un amistoso con Estados Unidos. Por lo que se buscará jugar con equipos top y que dirán presente en el próximo Mundial. 

Los partidos de Chile en el 2026

Ante esto también nace la opción de poder disputar el “Mundial de los Picados”. Torneo que impulsa Rusia para volver a competir a nivel internacional y que Chile tendría su cupo asegurado junto a equipos como Perú, Camerún y Nigeria entre otros. 

Encuesta

¿Qué tiene que hacer la selección chilena?

YA VOTARON 0 PERSONAS

“Solo hemos escuchado opciones de la prensa, no hemos recibido una invitación formal”, apuntó Correa a Radio Cooperativa en su llegada al país. Sin embargo, el gerente de la Roja dejó la puerta abierta ya que se necesita tener competencia para buscar el equipo ideal para el entrenador que llegue en marzo. 

Publicidad
“No le hace gracia”: avisan que Pellegrini no llegará a la selección chilena mientras esté Pablo Milad

ver también

“No le hace gracia”: avisan que Pellegrini no llegará a la selección chilena mientras esté Pablo Milad

“El próximo año queremos aprovecharlo al máximo. Serán partidos amistosos pero queremos aprovechar cada instancia para poder ir armando un equipo para el próximo proceso”, sentenció. 

Cabe consignar que el plantel de la Roja ya recalcó su disposición para jugar este torneo para mantenerse en la alta competencia. “Poder competir y medirse frente a equipos importantes es lo que queremos, no sé qué depara el futuro pero estamos a disposición para competir donde sea y contra quien sea”, enfatizó Gabriel Suazo.

Publicidad
Lee también
La respuesta de la Roja al “Mundial de los Picados”
Selección Chilena

La respuesta de la Roja al “Mundial de los Picados”

¡Batacazo! Colo Colo va por dos seleccionados chilenos en Argentina
Colo Colo

¡Batacazo! Colo Colo va por dos seleccionados chilenos en Argentina

El fútbol chileno prepara emotivo homenaje para Nelson Acosta
Selección Chilena

El fútbol chileno prepara emotivo homenaje para Nelson Acosta

Inventan un título de un día para otro y premian al Central de Di María
Internacional

Inventan un título de un día para otro y premian al Central de Di María

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo