¿Vuelve a ser feliz a su casa? Avisan vuelco en aventura de Pablo Solari por el fútbol ruso

El Pibe llegó este año al Spartak de Moscú y de menos a más ha tomado peso en el equipo. Pese a eso, hay novedades desde su ex club.

Por Nelson Martinez

Solari y sus recuerdos en Colo Colo.
Solari y sus recuerdos en Colo Colo.

Pablo Solari es uno de los jugadores más recordados y queridos en Colo Colo en el marco de la campaña que casi hizo descender al club. Su tanto en la promoción con la U de Concepción marcó a muchos hinchas albos y hoy cobra relevancia.

Tras su gran campaña en Colo Colo, el Pibe saltó a River Plate, donde tuvo impecable paso. Y a comienzos de año, el delantero argentino tomó sus maletas para ir al Spartak de Moscú, donde hoy hay noticias.

Es que en su aventura por el fútbol ruso ha jugado 15 partidos y anotado cuatro goles, lo que lo tiene hoy gozando de buen presente. Eso sí, en Argentina revelaron vuelco en su futuro.

¿Vuelve Pablo Solari?

Desde Argentina revelaron novedades sobre la decisión que tomaría Pablo Solari en su paso por el fútbol ruso. Es que ante la crisis que vive River Plate, el Pibe vería con buenos ojos un retorno a Argentina.

Solari podría regresar a River, según informó el comunicador Hernán Castillo. El ariete del Spartak Moscú no vería con malos ojos volver al club en 2026 para tener más continuidad y estar cerca de su familia.

Por eso, en el Millonario se mantienen alerta a su situación contractual y no descartan avanzar por su vuelta si se dan las condiciones económicas. Eso sí, la billetera rusa pesa y la tienen difícil.

Solari tiene 24 años y viene siendo titular en los últimos partidos con el Spartak de Moscú. Recientemente anotó un doblete en el triunfo 2-1 ante Akhmat Grozny, por lo que está siendo bien valorado en Rusia.

